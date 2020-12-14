شاهد.. فرق مكافحة الجراد تقضي على 40% من أسرابه بالطائف

البيئة والزراعة تحذر من أكله لضرره بسبب المبيدات

قضت فرق استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي، ممثلةً في قسم الصحة النباتية، على 40% من سرب كبير من الجراد، مساء أمس، بعد وصوله غرب الطائف "الوسام".

وتابعت "سبق" عمليات فرق المكافحة لملاحقة باقي السرب الذي وصل مركز الهدا، صباح اليوم الإثنين، ونفذت الفرق أعمال الاستكشاف، حيث غير السرب اتجاهه إلى شمال المحافظة "حي رحاب"، ولا تزال الفرق تتابع تحركه تمهيداً لمكافحته مساء اليوم.

ويدعو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" أو من خلال الرقم المخصص: 0530233560.

فيما يحذر المكتب من تناول الجراد، لما يشكله من ضرر على صحة الإنسان جراء المبيدات.