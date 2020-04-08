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الأمن العام يحذِّر من إحضار الحلاقين والمعلمين للمنازل.. ويدعو للإبلاغ عن هذه المخالفات

قال إن تلك التصرفات تعرِّض صحة الشخص والآخرين لمخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا

حذَّر الأمن العام من إحضار الحلاقين أو الكوافيرات أو المعلمين الخصوصيين إلى المنازل، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة، تعرِّض صحة الشخص وصحة الآخرين لمخاطر انتقال عدوى فيروس كورنا.

وفي التفاصيل، دعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على 999 لجميع مناطق ومحافظات السعودية، أو الاتصال على 911 بمكة المكرمة، أو عبر تطبيق "كلنا أمن".

وكتب الأمن العام تغريدة في حسابه بتويتر ‪@security_gov تحت وسم ‏ ‫#كلنا_مسؤول: "إحضارك الحلاق، الكوافيرة والمعلم الخصوصي لمنزلك يُعد مخالفة، تعرِّض صحتك وصحة الآخرين لمخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا. أبلغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على 999 لجميع مناطق ومحافظات السعودية، باستثناء منطقة مكة المكرمة؛ فيمكنكم الاتصال على 911، أو عبر تطبيق (كلنا أمن)"..

الأمن العام الحلاقين المعلمين الكوافيرات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن العام يحذِّر من إحضار الحلاقين والمعلمين للمنازل.. ويدعو للإبلاغ عن هذه المخالفات
سبق

حذَّر الأمن العام من إحضار الحلاقين أو الكوافيرات أو المعلمين الخصوصيين إلى المنازل، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة، تعرِّض صحة الشخص وصحة الآخرين لمخاطر انتقال عدوى فيروس كورنا.

وفي التفاصيل، دعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على 999 لجميع مناطق ومحافظات السعودية، أو الاتصال على 911 بمكة المكرمة، أو عبر تطبيق "كلنا أمن".

وكتب الأمن العام تغريدة في حسابه بتويتر ‪@security_gov تحت وسم ‏ ‫#كلنا_مسؤول: "إحضارك الحلاق، الكوافيرة والمعلم الخصوصي لمنزلك يُعد مخالفة، تعرِّض صحتك وصحة الآخرين لمخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا. أبلغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على 999 لجميع مناطق ومحافظات السعودية، باستثناء منطقة مكة المكرمة؛ فيمكنكم الاتصال على 911، أو عبر تطبيق (كلنا أمن)"..

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:48 AM

الأمن العام يحذِّر من إحضار الحلاقين والمعلمين للمنازل.. ويدعو للإبلاغ عن هذه المخالفات

قال إن تلك التصرفات تعرِّض صحة الشخص والآخرين لمخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
4,612

حذَّر الأمن العام من إحضار الحلاقين أو الكوافيرات أو المعلمين الخصوصيين إلى المنازل، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة، تعرِّض صحة الشخص وصحة الآخرين لمخاطر انتقال عدوى فيروس كورنا.

وفي التفاصيل، دعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على 999 لجميع مناطق ومحافظات السعودية، أو الاتصال على 911 بمكة المكرمة، أو عبر تطبيق "كلنا أمن".

وكتب الأمن العام تغريدة في حسابه بتويتر ‪@security_gov تحت وسم ‏ ‫#كلنا_مسؤول: "إحضارك الحلاق، الكوافيرة والمعلم الخصوصي لمنزلك يُعد مخالفة، تعرِّض صحتك وصحة الآخرين لمخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا. أبلغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على 999 لجميع مناطق ومحافظات السعودية، باستثناء منطقة مكة المكرمة؛ فيمكنكم الاتصال على 911، أو عبر تطبيق (كلنا أمن)"..

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