النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وصول ثاني دفعات قوات "المارينز" إلى كابول لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين

"الأولى" وصلت قبل ساعات اليوم.. ونقلُ بقية القوات يكتمل غدًا

وصلت الدفعة الثانية من قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى؛ للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن كتيبتين من مشاة البحرية، وثالثة من سلاح المشاة، قوامها نحو ثلاثة آلاف عسكري؛ ستصل إلى كابول بحلول مساء غد.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي طالَبَ بعدم نشر اسمه، قوله: "لقد بدأوا في الوصول، وسيصلون تباعًا حتى الغد، وهناك فريق مشاة مقاتل سينتقل أيضًا من فورت براج بولاية نورث كارولاينا إلى الكويت؛ ليصبح قوة استجابة سريعة للأمن في كابول إذا لزم الأمر".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وصول ثاني دفعات قوات "المارينز" إلى كابول لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين
سبق

وصلت الدفعة الثانية من قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى؛ للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن كتيبتين من مشاة البحرية، وثالثة من سلاح المشاة، قوامها نحو ثلاثة آلاف عسكري؛ ستصل إلى كابول بحلول مساء غد.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي طالَبَ بعدم نشر اسمه، قوله: "لقد بدأوا في الوصول، وسيصلون تباعًا حتى الغد، وهناك فريق مشاة مقاتل سينتقل أيضًا من فورت براج بولاية نورث كارولاينا إلى الكويت؛ ليصبح قوة استجابة سريعة للأمن في كابول إذا لزم الأمر".

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
07:32 PM

وصول ثاني دفعات قوات "المارينز" إلى كابول لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين

"الأولى" وصلت قبل ساعات اليوم.. ونقلُ بقية القوات يكتمل غدًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
5,653

وصلت الدفعة الثانية من قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى؛ للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن كتيبتين من مشاة البحرية، وثالثة من سلاح المشاة، قوامها نحو ثلاثة آلاف عسكري؛ ستصل إلى كابول بحلول مساء غد.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي طالَبَ بعدم نشر اسمه، قوله: "لقد بدأوا في الوصول، وسيصلون تباعًا حتى الغد، وهناك فريق مشاة مقاتل سينتقل أيضًا من فورت براج بولاية نورث كارولاينا إلى الكويت؛ ليصبح قوة استجابة سريعة للأمن في كابول إذا لزم الأمر".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,711
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,347
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,632
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,341

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة