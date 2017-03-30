النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يطلق حملة لإيقاف خطاب الكراهية ضد المسلمين

طالب "تويتر وفيسبوك" بجهودٍ أكبر في محاربة الكراهية ضد الإسلام

طالب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، القائمين على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تكثيف الرقابة على الحسابات التي تنشر الكراهية وعدم السماح لهم، وخاصة ضد المسلمين.

وأطلق الشيخ "العيسى" حملة تحت وسم RejectHate# على وسائل التواصل، ضمنها رسالته التي تدعو لمحاربة الخطابات المتطرفة ضد الشعوب المسلمة على مواقعها، وذلك أسوةً بما تفعله إدارات هذه الوسائل في حق أي مشاركة تنكر حادثة الهولوكوست، والتي -بحسب الشيخ العيسى- كانت خطوةً في الاتجاه الصحيح لو استمرت لجميع المشاركات التي تؤذي المسلمين وما يواجهونه من إساءات شخصية، وتهديدات امتدت للعنف الجسدي أيضاً، وذلك بسبب ما يؤججه المحتوى المتطرف الذي ينشر عبر هذه المواقع.

وأكد "العيسى" في رسالته التي لاقت صدىً كبيراً، على الأثر الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي الأيام الحالية، والتي من شأنها خلق انطباعات لدى مرتاديها، وأنه أصبح بإمكانها أن تقرب بين الناس من مختلف الأماكن كما أنها في المقابل يمكنها أن تولّد الكراهية وعدم التسامح!

وأثنى "العيسى" في رسالته على الخطوة التي أعلنتها كل من "تويتر وفيسبوك" لشروعهما في سنّ قوانين جديدة تحارب الكراهية والتعصب، مطالباً بضرورة زيادة الإجراءات والملاحقة لكل مشاركة تؤذي أو تحرض على إيذاء الآخرين بأي شكل من الأشكال.

ودعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الجميع للمشاركة في الحملة التي أطلقتها الرابطة تحت وسم RejectHate# لرفض الكراهية بجميع صورها والمساهمة في جعل العالم أكثر سلاماً وتسامحاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يطلق حملة لإيقاف خطاب الكراهية ضد المسلمين
سبق

طالب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، القائمين على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تكثيف الرقابة على الحسابات التي تنشر الكراهية وعدم السماح لهم، وخاصة ضد المسلمين.

وأطلق الشيخ "العيسى" حملة تحت وسم RejectHate# على وسائل التواصل، ضمنها رسالته التي تدعو لمحاربة الخطابات المتطرفة ضد الشعوب المسلمة على مواقعها، وذلك أسوةً بما تفعله إدارات هذه الوسائل في حق أي مشاركة تنكر حادثة الهولوكوست، والتي -بحسب الشيخ العيسى- كانت خطوةً في الاتجاه الصحيح لو استمرت لجميع المشاركات التي تؤذي المسلمين وما يواجهونه من إساءات شخصية، وتهديدات امتدت للعنف الجسدي أيضاً، وذلك بسبب ما يؤججه المحتوى المتطرف الذي ينشر عبر هذه المواقع.

وأكد "العيسى" في رسالته التي لاقت صدىً كبيراً، على الأثر الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي الأيام الحالية، والتي من شأنها خلق انطباعات لدى مرتاديها، وأنه أصبح بإمكانها أن تقرب بين الناس من مختلف الأماكن كما أنها في المقابل يمكنها أن تولّد الكراهية وعدم التسامح!

وأثنى "العيسى" في رسالته على الخطوة التي أعلنتها كل من "تويتر وفيسبوك" لشروعهما في سنّ قوانين جديدة تحارب الكراهية والتعصب، مطالباً بضرورة زيادة الإجراءات والملاحقة لكل مشاركة تؤذي أو تحرض على إيذاء الآخرين بأي شكل من الأشكال.

ودعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الجميع للمشاركة في الحملة التي أطلقتها الرابطة تحت وسم RejectHate# لرفض الكراهية بجميع صورها والمساهمة في جعل العالم أكثر سلاماً وتسامحاً.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
08:14 PM

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يطلق حملة لإيقاف خطاب الكراهية ضد المسلمين

طالب "تويتر وفيسبوك" بجهودٍ أكبر في محاربة الكراهية ضد الإسلام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
738

طالب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، القائمين على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تكثيف الرقابة على الحسابات التي تنشر الكراهية وعدم السماح لهم، وخاصة ضد المسلمين.

وأطلق الشيخ "العيسى" حملة تحت وسم RejectHate# على وسائل التواصل، ضمنها رسالته التي تدعو لمحاربة الخطابات المتطرفة ضد الشعوب المسلمة على مواقعها، وذلك أسوةً بما تفعله إدارات هذه الوسائل في حق أي مشاركة تنكر حادثة الهولوكوست، والتي -بحسب الشيخ العيسى- كانت خطوةً في الاتجاه الصحيح لو استمرت لجميع المشاركات التي تؤذي المسلمين وما يواجهونه من إساءات شخصية، وتهديدات امتدت للعنف الجسدي أيضاً، وذلك بسبب ما يؤججه المحتوى المتطرف الذي ينشر عبر هذه المواقع.

وأكد "العيسى" في رسالته التي لاقت صدىً كبيراً، على الأثر الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي الأيام الحالية، والتي من شأنها خلق انطباعات لدى مرتاديها، وأنه أصبح بإمكانها أن تقرب بين الناس من مختلف الأماكن كما أنها في المقابل يمكنها أن تولّد الكراهية وعدم التسامح!

وأثنى "العيسى" في رسالته على الخطوة التي أعلنتها كل من "تويتر وفيسبوك" لشروعهما في سنّ قوانين جديدة تحارب الكراهية والتعصب، مطالباً بضرورة زيادة الإجراءات والملاحقة لكل مشاركة تؤذي أو تحرض على إيذاء الآخرين بأي شكل من الأشكال.

ودعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الجميع للمشاركة في الحملة التي أطلقتها الرابطة تحت وسم RejectHate# لرفض الكراهية بجميع صورها والمساهمة في جعل العالم أكثر سلاماً وتسامحاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,670
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,696
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,774
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,962

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة