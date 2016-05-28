تأهل مصر والمغرب إلى نهائي كأس العرب.. بعد تخطي الإمارات والبحرين

تأهل منتخبا مصر والمغرب إلى نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات 2021، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد فوزهما على منتخبي الإمارات والبحرين في الدور نصف النهائي، اليوم الخميس.



في المباراة الأولى حقق منتخب مصر فوزاً على نظيره الإماراتي بنتيجة 4-3، حيث سجل له كل من علاء عيسى ومحمد سعيد وخالد عبد الحليم ومحمد عبد الرزاق، بينما جاءت أهداف الإمارات عن طريق عبد الله الفلاسي (هدفان) وعبد الله الحوسني.



وفي المباراة الثانية، فاز منتخب المغرب بنتيجة 6-0 أمام نظيره البحريني، وجاءت أهدافه عن طريق سعيد كنيه وأشرف سعود (هدفين) وعثمان بومزو وسفيان بريط وإدريس رايس.



ويلتقي منتخبا مصر والمغرب في المباراة النهائية في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.