النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

هاتريك "تفاريس" يمنح "الفيصلي" أول ألقابه في مسابقة كأس الملك

تأهل مصر والمغرب إلى نهائي كأس العرب.. بعد تخطي الإمارات والبحرين

تأهل منتخبا مصر والمغرب إلى نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات 2021، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد فوزهما على منتخبي الإمارات والبحرين في الدور نصف النهائي، اليوم الخميس.

في المباراة الأولى حقق منتخب مصر فوزاً على نظيره الإماراتي بنتيجة 4-3، حيث سجل له كل من علاء عيسى ومحمد سعيد وخالد عبد الحليم ومحمد عبد الرزاق، بينما جاءت أهداف الإمارات عن طريق عبد الله الفلاسي (هدفان) وعبد الله الحوسني.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب المغرب بنتيجة 6-0 أمام نظيره البحريني، وجاءت أهدافه عن طريق سعيد كنيه وأشرف سعود (هدفين) وعثمان بومزو وسفيان بريط وإدريس رايس.

ويلتقي منتخبا مصر والمغرب في المباراة النهائية في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
تأهل مصر والمغرب إلى نهائي كأس العرب.. بعد تخطي الإمارات والبحرين
سبق

تأهل منتخبا مصر والمغرب إلى نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات 2021، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد فوزهما على منتخبي الإمارات والبحرين في الدور نصف النهائي، اليوم الخميس.

في المباراة الأولى حقق منتخب مصر فوزاً على نظيره الإماراتي بنتيجة 4-3، حيث سجل له كل من علاء عيسى ومحمد سعيد وخالد عبد الحليم ومحمد عبد الرزاق، بينما جاءت أهداف الإمارات عن طريق عبد الله الفلاسي (هدفان) وعبد الله الحوسني.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب المغرب بنتيجة 6-0 أمام نظيره البحريني، وجاءت أهدافه عن طريق سعيد كنيه وأشرف سعود (هدفين) وعثمان بومزو وسفيان بريط وإدريس رايس.

ويلتقي منتخبا مصر والمغرب في المباراة النهائية في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
09:58 PM

تأهل مصر والمغرب إلى نهائي كأس العرب.. بعد تخطي الإمارات والبحرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
386

تأهل منتخبا مصر والمغرب إلى نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات 2021، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد فوزهما على منتخبي الإمارات والبحرين في الدور نصف النهائي، اليوم الخميس.

في المباراة الأولى حقق منتخب مصر فوزاً على نظيره الإماراتي بنتيجة 4-3، حيث سجل له كل من علاء عيسى ومحمد سعيد وخالد عبد الحليم ومحمد عبد الرزاق، بينما جاءت أهداف الإمارات عن طريق عبد الله الفلاسي (هدفان) وعبد الله الحوسني.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب المغرب بنتيجة 6-0 أمام نظيره البحريني، وجاءت أهدافه عن طريق سعيد كنيه وأشرف سعود (هدفين) وعثمان بومزو وسفيان بريط وإدريس رايس.

ويلتقي منتخبا مصر والمغرب في المباراة النهائية في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,095
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,629
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة