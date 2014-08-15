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"بر تندحة" يزور الجنود المصابين بالحد الجنوبي

المنومون بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب

زار فريق بر تندحة التطوعي التابع لجمعية البر الخيرية بتندحة، اليوم؛ الجنود البواسل المصابين، أثناء تأديتهم واجب الدفاع عن الوطن ومقدساته في الحد الجنوبي، حيث يتلقون العلاج اللازم في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

يأتي ذلك امتدادًا لحب الوطن العظيم والولاء لقيادته الحكيمة، وتقديرًا للجنود البواسل المرابطين على الثغور.

وعبر مدير الفريق التطوعي سعد آل صقير، للجنود المصابين خلال الزيارة؛ عن اعتزازه وفخره بما بذلوه من تضحيات لخدمة الدين والذود عن الوطن ومقدساته.

وقال "آل صقير": "كلنا فداء لبلاد الحرمين الشريفين، دولة الإسلام وقبلة المسلمين، وكلنا صف واحد ضد الأعداء الطامعين، ولن ندخر جهدًا في الذود عن حمانا والحفاظ على مقدرات وطننا الغالي".

وأضاف المستشار التطويري بالفريق، عبيد البرغش: "تضحياتكم أيها الجنود الشجعان تعكس إيمانكم القوي وحبكم الكبير للوطن والمليك، وهذا ما عهدنا عليه رجالات هذا الوطن المعطاء، فتقبل الله منكم الجهود العظيمة التي بذلتموها".

وأشاد "آل صقير" بالخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية للجنود المصابين الذين يحظون بعناية فائقة ومتابعة حثيثة من لدن القيادة الرشيدة.

وشكرت إدارة مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية، فريق برّ تندحة التطوعي، على المبادرة الوطنية والاجتماعية والإنسانية التي تجسد روح المواطنة وتعزيز مبدأ محبة الوطن.

فيما قدم الفريق للجنود المصابين الورود والحلوى والهدايا، سائلين المولى القدير، أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل وينصر جنودنا المرابطين على الحدود.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بر تندحة" يزور الجنود المصابين بالحد الجنوبي
سبق

زار فريق بر تندحة التطوعي التابع لجمعية البر الخيرية بتندحة، اليوم؛ الجنود البواسل المصابين، أثناء تأديتهم واجب الدفاع عن الوطن ومقدساته في الحد الجنوبي، حيث يتلقون العلاج اللازم في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

يأتي ذلك امتدادًا لحب الوطن العظيم والولاء لقيادته الحكيمة، وتقديرًا للجنود البواسل المرابطين على الثغور.

وعبر مدير الفريق التطوعي سعد آل صقير، للجنود المصابين خلال الزيارة؛ عن اعتزازه وفخره بما بذلوه من تضحيات لخدمة الدين والذود عن الوطن ومقدساته.

وقال "آل صقير": "كلنا فداء لبلاد الحرمين الشريفين، دولة الإسلام وقبلة المسلمين، وكلنا صف واحد ضد الأعداء الطامعين، ولن ندخر جهدًا في الذود عن حمانا والحفاظ على مقدرات وطننا الغالي".

وأضاف المستشار التطويري بالفريق، عبيد البرغش: "تضحياتكم أيها الجنود الشجعان تعكس إيمانكم القوي وحبكم الكبير للوطن والمليك، وهذا ما عهدنا عليه رجالات هذا الوطن المعطاء، فتقبل الله منكم الجهود العظيمة التي بذلتموها".

وأشاد "آل صقير" بالخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية للجنود المصابين الذين يحظون بعناية فائقة ومتابعة حثيثة من لدن القيادة الرشيدة.

وشكرت إدارة مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية، فريق برّ تندحة التطوعي، على المبادرة الوطنية والاجتماعية والإنسانية التي تجسد روح المواطنة وتعزيز مبدأ محبة الوطن.

فيما قدم الفريق للجنود المصابين الورود والحلوى والهدايا، سائلين المولى القدير، أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل وينصر جنودنا المرابطين على الحدود.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
08:27 PM

"بر تندحة" يزور الجنود المصابين بالحد الجنوبي

المنومون بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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زار فريق بر تندحة التطوعي التابع لجمعية البر الخيرية بتندحة، اليوم؛ الجنود البواسل المصابين، أثناء تأديتهم واجب الدفاع عن الوطن ومقدساته في الحد الجنوبي، حيث يتلقون العلاج اللازم في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

يأتي ذلك امتدادًا لحب الوطن العظيم والولاء لقيادته الحكيمة، وتقديرًا للجنود البواسل المرابطين على الثغور.

وعبر مدير الفريق التطوعي سعد آل صقير، للجنود المصابين خلال الزيارة؛ عن اعتزازه وفخره بما بذلوه من تضحيات لخدمة الدين والذود عن الوطن ومقدساته.

وقال "آل صقير": "كلنا فداء لبلاد الحرمين الشريفين، دولة الإسلام وقبلة المسلمين، وكلنا صف واحد ضد الأعداء الطامعين، ولن ندخر جهدًا في الذود عن حمانا والحفاظ على مقدرات وطننا الغالي".

وأضاف المستشار التطويري بالفريق، عبيد البرغش: "تضحياتكم أيها الجنود الشجعان تعكس إيمانكم القوي وحبكم الكبير للوطن والمليك، وهذا ما عهدنا عليه رجالات هذا الوطن المعطاء، فتقبل الله منكم الجهود العظيمة التي بذلتموها".

وأشاد "آل صقير" بالخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية للجنود المصابين الذين يحظون بعناية فائقة ومتابعة حثيثة من لدن القيادة الرشيدة.

وشكرت إدارة مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية، فريق برّ تندحة التطوعي، على المبادرة الوطنية والاجتماعية والإنسانية التي تجسد روح المواطنة وتعزيز مبدأ محبة الوطن.

فيما قدم الفريق للجنود المصابين الورود والحلوى والهدايا، سائلين المولى القدير، أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل وينصر جنودنا المرابطين على الحدود.

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