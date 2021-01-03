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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

هذه شركات الطيران المنتظرة لبدء "التحليق" مجددًا في سماء المملكة

"الآسيوية" و"العربية" تتصدران.. ومؤشرات على تحسن الحركة

بعد إعلان وزارة الداخلية انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11 صباحاً من اليوم الأحد وفق ضوابط محددة.

وسيكون الدخول إلى المملكة مشروطاً فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس «كورونا المستجد».

وتنتظر شركات الطيران العربية والعالمية قرارات تنظيم العودة للتحليق، ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) فإن ما يقارب 173 شركة طيران حكومي وخاصة في انتظار السماح لها بالعودة والطيران في أجواء المملكة، وتأتي شركات الطيران الآسيوية في المركز الأول، تليها الشركات العربية، ثم الأوروبية.

وعلى الرغم من أن هناك مؤشرات على أن حركة الطيران تتحسن بشكل جيد بعد أن انخفضت مستويات الحركة الجوية لعام 2020 بنسبة 54,7% مقارنة بعام 2019 بينما انخفضت أعداد الركاب إلى 2,25 مليار راكب تقريبًا، أي ما يعادل تقريبًا مستويات عام 2006.

ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) فقد جاءت مؤشرات الخسائر حول العالم على النحو التالي:
- منطقة أمريكا الشمالية: انخفاض في الطلب بنسبة %52,6، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %35,2، وخسارة إجمالية قدرها 23,1 مليار دولار أمريكي.
- منطقة أوروبا: انخفاض في الطلب بنسبة %56,4، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %42,9، وخسارة إجمالية قدرها 21,1 مليار دولار أمريكي.
- منطقة آسيا والباسيفيك: انخفاض في الطلب بنسبة %53,8، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %39,2، وخسارة إجمالية قدرها 29 مليار دولار أمريكي
- منطقة الشرق الأوسط: انخفاض في الطلب بنسبة %56,1، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %46,1، وخسارة إجمالية قدرها 4,8 مليار دولار أمريكي.
- منطقة أمريكا اللاتينية: انخفاض في الطلب بنسبة %57,4، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %43,3، وخسارة إجمالية قدرها 4 مليار دولار أمريكي.
- منطقة أفريقيا: انخفاض في الطلب بنسبة %58,5، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %50,4، وخسارة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أمريكي.

وزارة الداخلية الإجراءات الاحترازية الرحلات الجوية

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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هذه شركات الطيران المنتظرة لبدء "التحليق" مجددًا في سماء المملكة
سبق

بعد إعلان وزارة الداخلية انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11 صباحاً من اليوم الأحد وفق ضوابط محددة.

وسيكون الدخول إلى المملكة مشروطاً فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس «كورونا المستجد».

وتنتظر شركات الطيران العربية والعالمية قرارات تنظيم العودة للتحليق، ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) فإن ما يقارب 173 شركة طيران حكومي وخاصة في انتظار السماح لها بالعودة والطيران في أجواء المملكة، وتأتي شركات الطيران الآسيوية في المركز الأول، تليها الشركات العربية، ثم الأوروبية.

وعلى الرغم من أن هناك مؤشرات على أن حركة الطيران تتحسن بشكل جيد بعد أن انخفضت مستويات الحركة الجوية لعام 2020 بنسبة 54,7% مقارنة بعام 2019 بينما انخفضت أعداد الركاب إلى 2,25 مليار راكب تقريبًا، أي ما يعادل تقريبًا مستويات عام 2006.

ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) فقد جاءت مؤشرات الخسائر حول العالم على النحو التالي:
- منطقة أمريكا الشمالية: انخفاض في الطلب بنسبة %52,6، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %35,2، وخسارة إجمالية قدرها 23,1 مليار دولار أمريكي.
- منطقة أوروبا: انخفاض في الطلب بنسبة %56,4، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %42,9، وخسارة إجمالية قدرها 21,1 مليار دولار أمريكي.
- منطقة آسيا والباسيفيك: انخفاض في الطلب بنسبة %53,8، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %39,2، وخسارة إجمالية قدرها 29 مليار دولار أمريكي
- منطقة الشرق الأوسط: انخفاض في الطلب بنسبة %56,1، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %46,1، وخسارة إجمالية قدرها 4,8 مليار دولار أمريكي.
- منطقة أمريكا اللاتينية: انخفاض في الطلب بنسبة %57,4، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %43,3، وخسارة إجمالية قدرها 4 مليار دولار أمريكي.
- منطقة أفريقيا: انخفاض في الطلب بنسبة %58,5، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %50,4، وخسارة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أمريكي.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
06:42 PM

هذه شركات الطيران المنتظرة لبدء "التحليق" مجددًا في سماء المملكة

"الآسيوية" و"العربية" تتصدران.. ومؤشرات على تحسن الحركة

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خالد خليل - الرياض
3
3,343

بعد إعلان وزارة الداخلية انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11 صباحاً من اليوم الأحد وفق ضوابط محددة.

وسيكون الدخول إلى المملكة مشروطاً فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس «كورونا المستجد».

وتنتظر شركات الطيران العربية والعالمية قرارات تنظيم العودة للتحليق، ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) فإن ما يقارب 173 شركة طيران حكومي وخاصة في انتظار السماح لها بالعودة والطيران في أجواء المملكة، وتأتي شركات الطيران الآسيوية في المركز الأول، تليها الشركات العربية، ثم الأوروبية.

وعلى الرغم من أن هناك مؤشرات على أن حركة الطيران تتحسن بشكل جيد بعد أن انخفضت مستويات الحركة الجوية لعام 2020 بنسبة 54,7% مقارنة بعام 2019 بينما انخفضت أعداد الركاب إلى 2,25 مليار راكب تقريبًا، أي ما يعادل تقريبًا مستويات عام 2006.

ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) فقد جاءت مؤشرات الخسائر حول العالم على النحو التالي:
- منطقة أمريكا الشمالية: انخفاض في الطلب بنسبة %52,6، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %35,2، وخسارة إجمالية قدرها 23,1 مليار دولار أمريكي.
- منطقة أوروبا: انخفاض في الطلب بنسبة %56,4، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %42,9، وخسارة إجمالية قدرها 21,1 مليار دولار أمريكي.
- منطقة آسيا والباسيفيك: انخفاض في الطلب بنسبة %53,8، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %39,2، وخسارة إجمالية قدرها 29 مليار دولار أمريكي
- منطقة الشرق الأوسط: انخفاض في الطلب بنسبة %56,1، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %46,1، وخسارة إجمالية قدرها 4,8 مليار دولار أمريكي.
- منطقة أمريكا اللاتينية: انخفاض في الطلب بنسبة %57,4، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %43,3، وخسارة إجمالية قدرها 4 مليار دولار أمريكي.
- منطقة أفريقيا: انخفاض في الطلب بنسبة %58,5، وانخفاض في سعة الركاب بنسبة %50,4، وخسارة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أمريكي.

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