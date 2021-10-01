النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "أبا حسين" يتفقد سير العملية التدريبية بمنشآت الطائف

أكد أهمية تحقيق مؤشرات الأداء ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية

تفقَّد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد للمعاهد الصناعية، المهندس محمد أبا حسين، سير العملية التدريبية بالكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات وكلية السياحة والفندقة والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الطائف. ورافقه في الزيارة التي استمرت يومَيْن المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة.

والتقى "أبا حسين" خلال الزيارة مسؤولي ومسؤولات الكليات ورؤساء الأقسام ومركز التدريب الإلكتروني، كما استمع إلى عدد من المتدربين في التدريب الصباحي، وتلمس احتياجات المتدربين في الفترة المسائية، كما اطلع على الخطط التنفيذية للعام التدريبي الحالي، وبرامج خدمة المجتمع والتجهيزات التدريبية بالأقسام.

وشدَّد "أبا حسين" خلال جولته على الأقسام والتخصصات بحرص المؤسسة على إحداث نقلة نوعية في تطوير العملية التدريبية، والعمل على تبني الأفكار الإبداعية التي ترتقي بجودة التدريب وتطوير قدرات المتدربين والمتدربات. مشيرًا إلى أهمية تحقيق مؤشرات الأداء من خلال رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، مؤكدًا أن الاهتمام بالمتدرب وتطويره هو أحد المؤشرات المهمة للسير نحو تحقيق متطلبات سوق العمل السعودي، ومواكبة متطلبات الرؤية 2030.

واطلع على سير التدريب في عدد من التخصصات، منها تخصص "المصاعد" الذي تم تدشينه مؤخرًا، إضافة إلى عدد من الأعمال الإنتاجية والبرامج المصممة بناء على احتياجات سير العملية التدريبية، وتكامل تلك البرامج التي تهتم بمتابعة التدريب، والالتزام بالحضور التدريبي للمتدربين، التي تعد أهم دعائم تحديد الاحتياجات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة المدربين، وزيادة إنتاجية المتدربين والتحفيز.. في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسة سعيها لتكامل مكونات العملية التدريبية، والرفع من سير الأداء، وتوفير بيئة التدريب العملية والآمنة، وإيجاد بيئة تدريب إلكتروني داعمة للعملية التدريبية من خلال المساهمة في تحقيق مفهوم عملية التدريب عن بُعد، الذي أثبتت المؤسسة مؤخرًا نجاحها فيه خلال أزمة كورونا.

واختتم "أبا حسين" زيارته بالاطلاع على مشروع المعهد الصناعي الثاني، ومشروع الكلية التقنية للبنات، ومتابعة ما تم إنجازه، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. "أبا حسين" يتفقد سير العملية التدريبية بمنشآت الطائف
سبق

تفقَّد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد للمعاهد الصناعية، المهندس محمد أبا حسين، سير العملية التدريبية بالكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات وكلية السياحة والفندقة والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الطائف. ورافقه في الزيارة التي استمرت يومَيْن المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة.

والتقى "أبا حسين" خلال الزيارة مسؤولي ومسؤولات الكليات ورؤساء الأقسام ومركز التدريب الإلكتروني، كما استمع إلى عدد من المتدربين في التدريب الصباحي، وتلمس احتياجات المتدربين في الفترة المسائية، كما اطلع على الخطط التنفيذية للعام التدريبي الحالي، وبرامج خدمة المجتمع والتجهيزات التدريبية بالأقسام.

وشدَّد "أبا حسين" خلال جولته على الأقسام والتخصصات بحرص المؤسسة على إحداث نقلة نوعية في تطوير العملية التدريبية، والعمل على تبني الأفكار الإبداعية التي ترتقي بجودة التدريب وتطوير قدرات المتدربين والمتدربات. مشيرًا إلى أهمية تحقيق مؤشرات الأداء من خلال رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، مؤكدًا أن الاهتمام بالمتدرب وتطويره هو أحد المؤشرات المهمة للسير نحو تحقيق متطلبات سوق العمل السعودي، ومواكبة متطلبات الرؤية 2030.

واطلع على سير التدريب في عدد من التخصصات، منها تخصص "المصاعد" الذي تم تدشينه مؤخرًا، إضافة إلى عدد من الأعمال الإنتاجية والبرامج المصممة بناء على احتياجات سير العملية التدريبية، وتكامل تلك البرامج التي تهتم بمتابعة التدريب، والالتزام بالحضور التدريبي للمتدربين، التي تعد أهم دعائم تحديد الاحتياجات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة المدربين، وزيادة إنتاجية المتدربين والتحفيز.. في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسة سعيها لتكامل مكونات العملية التدريبية، والرفع من سير الأداء، وتوفير بيئة التدريب العملية والآمنة، وإيجاد بيئة تدريب إلكتروني داعمة للعملية التدريبية من خلال المساهمة في تحقيق مفهوم عملية التدريب عن بُعد، الذي أثبتت المؤسسة مؤخرًا نجاحها فيه خلال أزمة كورونا.

واختتم "أبا حسين" زيارته بالاطلاع على مشروع المعهد الصناعي الثاني، ومشروع الكلية التقنية للبنات، ومتابعة ما تم إنجازه، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى بالمحافظة.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
08:25 PM

بالصور.. "أبا حسين" يتفقد سير العملية التدريبية بمنشآت الطائف

أكد أهمية تحقيق مؤشرات الأداء ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
43

تفقَّد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المساعد للمعاهد الصناعية، المهندس محمد أبا حسين، سير العملية التدريبية بالكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات وكلية السياحة والفندقة والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الطائف. ورافقه في الزيارة التي استمرت يومَيْن المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة.

والتقى "أبا حسين" خلال الزيارة مسؤولي ومسؤولات الكليات ورؤساء الأقسام ومركز التدريب الإلكتروني، كما استمع إلى عدد من المتدربين في التدريب الصباحي، وتلمس احتياجات المتدربين في الفترة المسائية، كما اطلع على الخطط التنفيذية للعام التدريبي الحالي، وبرامج خدمة المجتمع والتجهيزات التدريبية بالأقسام.

وشدَّد "أبا حسين" خلال جولته على الأقسام والتخصصات بحرص المؤسسة على إحداث نقلة نوعية في تطوير العملية التدريبية، والعمل على تبني الأفكار الإبداعية التي ترتقي بجودة التدريب وتطوير قدرات المتدربين والمتدربات. مشيرًا إلى أهمية تحقيق مؤشرات الأداء من خلال رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، مؤكدًا أن الاهتمام بالمتدرب وتطويره هو أحد المؤشرات المهمة للسير نحو تحقيق متطلبات سوق العمل السعودي، ومواكبة متطلبات الرؤية 2030.

واطلع على سير التدريب في عدد من التخصصات، منها تخصص "المصاعد" الذي تم تدشينه مؤخرًا، إضافة إلى عدد من الأعمال الإنتاجية والبرامج المصممة بناء على احتياجات سير العملية التدريبية، وتكامل تلك البرامج التي تهتم بمتابعة التدريب، والالتزام بالحضور التدريبي للمتدربين، التي تعد أهم دعائم تحديد الاحتياجات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة المدربين، وزيادة إنتاجية المتدربين والتحفيز.. في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسة سعيها لتكامل مكونات العملية التدريبية، والرفع من سير الأداء، وتوفير بيئة التدريب العملية والآمنة، وإيجاد بيئة تدريب إلكتروني داعمة للعملية التدريبية من خلال المساهمة في تحقيق مفهوم عملية التدريب عن بُعد، الذي أثبتت المؤسسة مؤخرًا نجاحها فيه خلال أزمة كورونا.

واختتم "أبا حسين" زيارته بالاطلاع على مشروع المعهد الصناعي الثاني، ومشروع الكلية التقنية للبنات، ومتابعة ما تم إنجازه، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى بالمحافظة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,145
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,786
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,968
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,402

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة