"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين

فيما وصلت واردات روسيا ثاني أكبر مورد إلى 1.72 مليون برميل يومياً

أظهرت بيانات من الجمارك الصينية، اليوم، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من سلطنة عُمان ودولة الإمارات 30 % و61 % بالترتيب في أول شهرين من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن الواردات من سلطنة عُمان بلغت في المجمل 7.78 مليون طن، والواردات من الإمارات 5.25 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى فبراير.

وأوضحت البيانات عدم استيراد أي نفط من إيران خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 668287 طناً قبل عام، بسبب العقوبات الأمريكية.

ورفعت الصين من إجمالي واردات النفط الخام في الشهرين 4.1 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 بدعم من الطلب القوي على الوقود وطاقة التكرير الموسعة.

وأظهرت بيانات الجمارك، أيضاً، أن واردات النفط من السعودية ارتفعت 2.1 % على أساس سنوي عند 15.06 مليون طن، أو نحو 1.86 مليون برميل يومياً؛ لتحتفظ بمركزها كأكبر مورد، ووصلت الواردات من روسيا ثاني أكبر مورد إلى 13.93 مليون طن أو 1.72 مليون برميل يومياً.

وانخفضت الشحنات من البرازيل، رابع أكبر مورد للنفط للصين لعام 2020 بأكمله، 36 % على أساس سنوي إلى 4.88 مليون طن، واستوردت الصين 3.42 مليون طن من النفط الأمريكي في فترة الشهرين، مقابل عدم استيراد أي كميات من النفط في العام السابق.