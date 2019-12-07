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ضباب كثيف يحجب الرؤية في "بني حسن" بالباحة

"المرور" يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

تشهد منطقة الباحة الآن موجة ضباب تركزت كثافتها على محافظة بني حسن، وحدت من مدى الرؤية.

ودعت إدارة مرور الباحة مرتادي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع استخدام أنوار الضباب والفلاشات التحذيرية عند القيادة في مثل تلك الظروف المناخية.

وبدورها، تمركزت دوريات المرور في الطرق مستخدمة الأنوار التحذيرية في المواقع التي تشهد صعوبة في القيادة؛ بسبب الضباب.

الباحة ضباب مرور الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضباب كثيف يحجب الرؤية في "بني حسن" بالباحة
سبق

تشهد منطقة الباحة الآن موجة ضباب تركزت كثافتها على محافظة بني حسن، وحدت من مدى الرؤية.

ودعت إدارة مرور الباحة مرتادي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع استخدام أنوار الضباب والفلاشات التحذيرية عند القيادة في مثل تلك الظروف المناخية.

وبدورها، تمركزت دوريات المرور في الطرق مستخدمة الأنوار التحذيرية في المواقع التي تشهد صعوبة في القيادة؛ بسبب الضباب.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
07:10 PM

ضباب كثيف يحجب الرؤية في "بني حسن" بالباحة

"المرور" يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
76

تشهد منطقة الباحة الآن موجة ضباب تركزت كثافتها على محافظة بني حسن، وحدت من مدى الرؤية.

ودعت إدارة مرور الباحة مرتادي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع استخدام أنوار الضباب والفلاشات التحذيرية عند القيادة في مثل تلك الظروف المناخية.

وبدورها، تمركزت دوريات المرور في الطرق مستخدمة الأنوار التحذيرية في المواقع التي تشهد صعوبة في القيادة؛ بسبب الضباب.

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