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تبوك.. إنقاذ طفل يعاني من تشوّه خلقي في القلب

حديث الولادة في اليوم الثاني من العمر يزن 4 كيلو

تمكّن فريق طبي في قسم القلب بمستشفى الملك خالد بتبوك، من إنقاذ حياة طفل حديث الولادة في اليوم الثاني من العمر، يزن 4 كيلو جرامات، كان يعاني من تشوه خلقي في القلب وزرقة شديدة نتيجة انعكاس في شرايين القلب TGA.

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية قسطرة قلبية علاجية لعمل فتحة بين الأذينين؛ وذلك لتحسين نسبة الأكسجين بالدم؛ حيث تم بعد ذلك عمل تصوير بالموجات فوق الصوتية للقلب (إيكو)؛ حيث أظهرت انعكاس الشرايين الرئيسية للقلب، وعلى الفور تم إعطاء الطفل دواء يعمل على إبقاء الفتحة بين الشريانين -والموجودة في مرحلة الجنين- لتحسين نسبة تشبع الدم بالأكسجين.

وأجرى الفريق الطبي العمليةَ بنجاح؛ لتوسيع فتحة بين الأذينين عن طريق البالون؛ حيث استغرق إجراء العملية حوالى 20 دقيقة، تحسّنت نسبة الأكسجين في الدم فورًا من 70% إلى 95%.

تبوك فريق طبي مستشفى الملك خالد بتبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. إنقاذ طفل يعاني من تشوّه خلقي في القلب
سبق

تمكّن فريق طبي في قسم القلب بمستشفى الملك خالد بتبوك، من إنقاذ حياة طفل حديث الولادة في اليوم الثاني من العمر، يزن 4 كيلو جرامات، كان يعاني من تشوه خلقي في القلب وزرقة شديدة نتيجة انعكاس في شرايين القلب TGA.

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية قسطرة قلبية علاجية لعمل فتحة بين الأذينين؛ وذلك لتحسين نسبة الأكسجين بالدم؛ حيث تم بعد ذلك عمل تصوير بالموجات فوق الصوتية للقلب (إيكو)؛ حيث أظهرت انعكاس الشرايين الرئيسية للقلب، وعلى الفور تم إعطاء الطفل دواء يعمل على إبقاء الفتحة بين الشريانين -والموجودة في مرحلة الجنين- لتحسين نسبة تشبع الدم بالأكسجين.

وأجرى الفريق الطبي العمليةَ بنجاح؛ لتوسيع فتحة بين الأذينين عن طريق البالون؛ حيث استغرق إجراء العملية حوالى 20 دقيقة، تحسّنت نسبة الأكسجين في الدم فورًا من 70% إلى 95%.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
12:18 PM

تبوك.. إنقاذ طفل يعاني من تشوّه خلقي في القلب

حديث الولادة في اليوم الثاني من العمر يزن 4 كيلو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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تمكّن فريق طبي في قسم القلب بمستشفى الملك خالد بتبوك، من إنقاذ حياة طفل حديث الولادة في اليوم الثاني من العمر، يزن 4 كيلو جرامات، كان يعاني من تشوه خلقي في القلب وزرقة شديدة نتيجة انعكاس في شرايين القلب TGA.

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية قسطرة قلبية علاجية لعمل فتحة بين الأذينين؛ وذلك لتحسين نسبة الأكسجين بالدم؛ حيث تم بعد ذلك عمل تصوير بالموجات فوق الصوتية للقلب (إيكو)؛ حيث أظهرت انعكاس الشرايين الرئيسية للقلب، وعلى الفور تم إعطاء الطفل دواء يعمل على إبقاء الفتحة بين الشريانين -والموجودة في مرحلة الجنين- لتحسين نسبة تشبع الدم بالأكسجين.

وأجرى الفريق الطبي العمليةَ بنجاح؛ لتوسيع فتحة بين الأذينين عن طريق البالون؛ حيث استغرق إجراء العملية حوالى 20 دقيقة، تحسّنت نسبة الأكسجين في الدم فورًا من 70% إلى 95%.

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