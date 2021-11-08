"سامسونج" ضمن أفضل 5 علامات تجارية وفق تصنيف "إنتربراند" 2021

بقيمة 74.6 مليار دولار بما يمثل زيادة قدرها 20% مقارنة بالعام الماضي

أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن تأكيد مكانة علامتها التجارية ضمن أفضل خمس علامات وفق تصنيف "إنتربراند" لأفضل العلامات العالمية لعام 2021.



وتفصيلاً، جاء ذلك اعتماداً على قائمة أفضل العلامات التجارية العالمية التي أعلنت عنها شركة الاستشارات العالمية "إنتربراند" في 20 أكتوبر، حيث تبوأت سامسونج المرتبة الخامسة بقيمة قدرها 74.6 مليار دولار، أي ما يمثل زيادة قدرها 20% مقارنة بقيمتها في العام الماضي.



ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى أدائها المالي القوي ووصولها إلى مرحلة التعافي، لتعود إلى مستويات ما قبل الوباء. ومن جهة أخرى، سجلت قيمة العلامة التجارية للشركة زيادة بنسبة 20% هذا العام، أي ضعف متوسط معدل نمو قيمتها بين أفضل 100 علامة للعام 2021.



وتمكنت سامسونج من المحافظة على مكانتها لمدة عامين متتاليين منذ دخولها المراكز الخمسة الأولى للمرة الأولى العام الماضي، إلى جانب تحقيقها أعلى زيادة في قيمة علامتها منذ العام 2013.



ووفق التصنيف الذي كشفت عنه وكالة "إنتربراند"، يوجد عدد من العوامل الرئيسة التي أسهمت إلى حد كبير في نمو سامسونج، وهي كما يلي:



- التحول إلى نظام إدارة يتخذ العملاء محوراً رئيساً له، إلى جانب تسليط الضوء عليه من خلال إنشاء فريق جديد يُعنى بتجارب العملاء، ويركز تحديداً على إعطاء الأولوية لهذا الجانب وقيم العملاء.



- الجهود المستمرة التي تقوم بها الشركة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الحملات المختلفة التي تنطلق من رؤيتها في الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، "معاً من أجل الغد .. لتمكين الناس". يضاف إلى ذلك المبادرات التي تطلقها الشركة لتعزيز الاستدامة، مثل استخدام التغليف الصديق للبيئة لأجهزة التلفزيون وبرنامج إعادة التدوير.



- إطلاق المنتجات المبتكرة، بما في ذلك أجهزة جالاكسي Z Flip 3 و Neo QLED، وتشكيلة من الأجهزة المنزلية المتخصصة.



- تحقيق الريادة في تطوير التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس والسيارات ذاتية القيادة والروبوتات من خلال توفير الاستثمارات المتناغمة.



وبهذه المناسبة، قال واي إتش لي كبير مسؤولي التسويق بشركة سامسونج للإلكترونيات: "نشعر بأعلى درجات الحماسة لوصول شركتنا إلى المراكز الخمسة الأولى في العالم للعام الماضي، وتحقيقها نمواً هائلاً من خانتين عشريتين هذا العام، ليكون ذلك أكبر قفزة في قيمة العلامة التجارية منذ العام 2013.



وأضاف: سنواصل الاستفادة من نموذج الإدارة الذي يركز على العملاء من خلال الاستماع إليهم باستمرار. إن هذه هي طريقتنا للإعراب عن تقديرنا للدعم الهائل الذي نتلقاه دائماً من العملاء في جميع أنحاء العالم".



يشار إلى أن "إنتربراند" تقوم بتقييم علامات الشركات بناءً على تحليل شامل لعدد من العوامل، بما في ذلك الأداء المالي وتأثير العلامة على الشراء وقدرتنا التنافسية.



ومن جهة أخرى، تم تصنيف سامسونج أيضاً في المرتبة الأولى من قبل "فوربس" في 12 أكتوبر، ونالت لقب "أفضل جهة توظيف في العالم" في العام 2021 للعام الثاني على التوالي، وبصفتها شركة عالمية تضم موظفين وشركات في جميع أنحاء العالم، فقد اختيرت مرة أخرى في المرتبة الأولى، كأفضل وجهة عمل.



وتقوم "فوربس" في كل عام بإجراء استطلاع آراء يشارك به ما يقرب من 150 ألف موظف من 58 دولة يعملون في شركات تنتشر عملياتها في عدد من الدول والمناطق، وطلبت هذا العام من المشاركين تصنيف مدى رضاهم عن مدى استجابة شركاتهم وتعاملها مع الجائحة، إلى جانب تقييم الشركات وفق الصورة والبصمة الاقتصادية وتطوير المواهب والمساواة بين الجنسين والمسؤولية الاجتماعية.