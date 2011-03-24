تراجع أسعار النفط وسط مخاوف عالمية.. التعافي الكامل لا يزال بعيداً!

إجراءات إغلاق أوروبياً.. و"برنت" عند 64.17 دولار في تعاملات الإثنين

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات الإثنين، وسط مخاوف بانخفاض الطلب العالمي على الخام في أعقاب مزيد من إجراءات الإغلاق في أوروبا تزامناً مع زيادة الإصابات.

وتخطط ألمانيا لتمديد إجراءات الإغلاق للشهر الخامس على التوالي، وفي الوقت نفسه أكد رئيس إستراتيجية الأسواق العالمية لدى "أكسي" Axi "ستيفن إنيس"؛ أن الأسواق لا تزال بعيدة عن التعافي الكامل، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.6%، إلى 64.17 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 0.3% مسجلة 61.21 دولار للبرميل.