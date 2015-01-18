77 جوادًا و6 أشواط.. "سباق ميدان الفروسية الـ12" ينطلق غدًا في حائل

فيما خُصص الشوط الأول للدرجة مبتدئة والثاني لمفتوح مواليد 2018م

يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، مساء غد الأربعاء، على طريق "حائل- القاعد"، حفل سباقه الثاني عشر للموسم الحالي 1443هـ على دعم نادي سباقات الخيل.

وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر حسن التبيناوي، أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 77 جوادًا؛ مشيرًا إلى أن السباق يتكون من 6 أشواط؛ إذ خُصص الشوط الأول للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثاني مفتوح مواليد 2018م؛ بينما خُصص الشوط الثالث للدرجة "لم تربح".

وتابع: "أما الشوط الرابع فمن الدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح الدرجات، والشوط السادس مفتوح أفراس".