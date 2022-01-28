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أمير نجران: "يوم التأسيس" شاهد على تميز مسيرة الدولة السعودية

أكد أنه يعد مصدر فخر لأبناء الوطن ويربطهم بتاريخ يمتد لـ3 قرون

نوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، إلى الأمر الملكي الكريم بالإعلان عن "يوم التأسيس" للدولة السعودية، في الـ22 من فبراير من كل عام، وعدَّه شاهدًا على تفرد مسيرتها العطرة منذ استقرار البشرية في شبه الجزيرة العربية.

وأكد أن هذا اليوم يعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن المعطاء نظير ما يمثله من انتماء للوطن وارتباط بجذور هذه الدولة، وربط شعبها الأبي بتاريخها العميق الممتد منذ ثلاثة قرون؛ حيث تأسست على يدي الإمام محمد بن سعود، وهو امتداد لتأسيس الدرعية قبل ستة قرون على يدي الأمير مانع بن ربيعة المريدي، الجد الثاني عشر لموحد المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال أمير نجران: الدولة السعودية قامت على أساس متين، فهي مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى صون الحقوق، وإرساء العدل بين الناس، واتخذت هذا منهجًا واضحًا راسخًا منذ أن سنته عند بدء الدولة السعودية الأولى إلى يومنا هذا.

وأضاف: المتأمل في تاريخ هذه الدولة المباركة يدرك يقينًا أن ثبات منهجها القويم، هو السبب بعد الله في استمرارها منذ 300 عام، رغم محاولات القضاء عليها وانتهائها مرتين؛ إذ لم يسجل التاريخ الإنساني دولة انتهت مرتين، ثم استعادت حكمها إلى يومنا هذا إلا الدولة السعودية وحدها.

وبيّن الأمير جلوي دور الشعب السعودي في تسطير تاريخ هذه الدولة؛ إذ توارثوا أبًا عن جد الشجاعة في الموقف، والصدق والإخلاص مع الله ثم ولاة الأمر؛ مما جعل الشعب كله على نهج واحد، وبلغة واحدة تحت قيادة واحدة، وكأنه أسرة واحدة، يترجم بمواقفه أسمى معاني الوحدة الوطنية الحقة.

وأشار إلى الاعتزاز الرفيع والحكمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، بالعناية بالدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى؛ إذ تحظى باهتمام خاص جعلها تمثل اليوم أكبر مشروع تراثي في العالم، داعيًا الله تعالى أن يحفظ قادة وولاة أمر هذه البلاد، وشعبها العظيم، وأن يديم عليها الأمن والخير والنعيم.

يوم التأسيس الدرعية الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير نجران: "يوم التأسيس" شاهد على تميز مسيرة الدولة السعودية
سبق

نوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، إلى الأمر الملكي الكريم بالإعلان عن "يوم التأسيس" للدولة السعودية، في الـ22 من فبراير من كل عام، وعدَّه شاهدًا على تفرد مسيرتها العطرة منذ استقرار البشرية في شبه الجزيرة العربية.

وأكد أن هذا اليوم يعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن المعطاء نظير ما يمثله من انتماء للوطن وارتباط بجذور هذه الدولة، وربط شعبها الأبي بتاريخها العميق الممتد منذ ثلاثة قرون؛ حيث تأسست على يدي الإمام محمد بن سعود، وهو امتداد لتأسيس الدرعية قبل ستة قرون على يدي الأمير مانع بن ربيعة المريدي، الجد الثاني عشر لموحد المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال أمير نجران: الدولة السعودية قامت على أساس متين، فهي مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى صون الحقوق، وإرساء العدل بين الناس، واتخذت هذا منهجًا واضحًا راسخًا منذ أن سنته عند بدء الدولة السعودية الأولى إلى يومنا هذا.

وأضاف: المتأمل في تاريخ هذه الدولة المباركة يدرك يقينًا أن ثبات منهجها القويم، هو السبب بعد الله في استمرارها منذ 300 عام، رغم محاولات القضاء عليها وانتهائها مرتين؛ إذ لم يسجل التاريخ الإنساني دولة انتهت مرتين، ثم استعادت حكمها إلى يومنا هذا إلا الدولة السعودية وحدها.

وبيّن الأمير جلوي دور الشعب السعودي في تسطير تاريخ هذه الدولة؛ إذ توارثوا أبًا عن جد الشجاعة في الموقف، والصدق والإخلاص مع الله ثم ولاة الأمر؛ مما جعل الشعب كله على نهج واحد، وبلغة واحدة تحت قيادة واحدة، وكأنه أسرة واحدة، يترجم بمواقفه أسمى معاني الوحدة الوطنية الحقة.

وأشار إلى الاعتزاز الرفيع والحكمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، بالعناية بالدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى؛ إذ تحظى باهتمام خاص جعلها تمثل اليوم أكبر مشروع تراثي في العالم، داعيًا الله تعالى أن يحفظ قادة وولاة أمر هذه البلاد، وشعبها العظيم، وأن يديم عليها الأمن والخير والنعيم.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
05:12 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:20 AM

أمير نجران: "يوم التأسيس" شاهد على تميز مسيرة الدولة السعودية

أكد أنه يعد مصدر فخر لأبناء الوطن ويربطهم بتاريخ يمتد لـ3 قرون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، إلى الأمر الملكي الكريم بالإعلان عن "يوم التأسيس" للدولة السعودية، في الـ22 من فبراير من كل عام، وعدَّه شاهدًا على تفرد مسيرتها العطرة منذ استقرار البشرية في شبه الجزيرة العربية.

وأكد أن هذا اليوم يعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن المعطاء نظير ما يمثله من انتماء للوطن وارتباط بجذور هذه الدولة، وربط شعبها الأبي بتاريخها العميق الممتد منذ ثلاثة قرون؛ حيث تأسست على يدي الإمام محمد بن سعود، وهو امتداد لتأسيس الدرعية قبل ستة قرون على يدي الأمير مانع بن ربيعة المريدي، الجد الثاني عشر لموحد المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال أمير نجران: الدولة السعودية قامت على أساس متين، فهي مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى صون الحقوق، وإرساء العدل بين الناس، واتخذت هذا منهجًا واضحًا راسخًا منذ أن سنته عند بدء الدولة السعودية الأولى إلى يومنا هذا.

وأضاف: المتأمل في تاريخ هذه الدولة المباركة يدرك يقينًا أن ثبات منهجها القويم، هو السبب بعد الله في استمرارها منذ 300 عام، رغم محاولات القضاء عليها وانتهائها مرتين؛ إذ لم يسجل التاريخ الإنساني دولة انتهت مرتين، ثم استعادت حكمها إلى يومنا هذا إلا الدولة السعودية وحدها.

وبيّن الأمير جلوي دور الشعب السعودي في تسطير تاريخ هذه الدولة؛ إذ توارثوا أبًا عن جد الشجاعة في الموقف، والصدق والإخلاص مع الله ثم ولاة الأمر؛ مما جعل الشعب كله على نهج واحد، وبلغة واحدة تحت قيادة واحدة، وكأنه أسرة واحدة، يترجم بمواقفه أسمى معاني الوحدة الوطنية الحقة.

وأشار إلى الاعتزاز الرفيع والحكمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، بالعناية بالدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى؛ إذ تحظى باهتمام خاص جعلها تمثل اليوم أكبر مشروع تراثي في العالم، داعيًا الله تعالى أن يحفظ قادة وولاة أمر هذه البلاد، وشعبها العظيم، وأن يديم عليها الأمن والخير والنعيم.

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