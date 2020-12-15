جنوب أملج وشمال ينبع.. أمطار صباحية وتنبيه متقدم وتحذير لـ"المدني"

مطالبات باتباع التدابير والتعليمات بعد تنبيه باستمرار الحالة حتى الرابعة

طالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، المواطنين والمقيمين، بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وشهدت مراكز شمال محافظة ينبع وجنوب محافظة أملج، صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة سالت على أثرها بعض الشعاب، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لمزيدٍ من الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدما يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت بتساقط البَرَد وسيول على محافظة ينبع، موضحة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء.