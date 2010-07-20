النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1091 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير النقل يهنئ القيادة بحلول عيد الأضحى المبارك

أكد أن تطوير البنى التحتية رفع مستوى السلامة

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول، وأن يجيب دعاءهم وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

وقال: منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعدت مبكرًا لموسم حج هذا العام من خلال رفع الجاهزية في مسارات القطاع كافة، وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تنظم وتسهل حركة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أنه تم تعزيز الخدمات وتكثيف الجهود عبر المطارات التي تستقبل الحجاج، إضافة إلى خدمات قطار الحرمين الشريفين لنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو من خلال الحافلات واستخدام شبكة الطرق البرية؛ حيث ساهم تطوير البنى التحتية ومبادرات سلامة الطرق وبرامج جودة الخدمات المقدمة في رفع مستوى السلامة والصيانة على الطرق، خاصة التي تؤدي للمشاعر المقدسة، مع توسيع التعاون والشراكة مع منظومة الحج في القطاعين العام والخاص لتوفير العديد من الخدمات اللوجستية المصاحبة وتمكين حجاج البيت الحرام من أداء مناسكهم بكل سكينة وطمأنينة.

ونوّه إلى أن هذه الأعمال تأتي في ظل منظومة متكاملة من الخدمات الرفيعة والتجهيزات الواسعة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن المملكة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بخدمة ضيوف بيته الحرام، قد سخّرت جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة للحجاج خلال رحلتهم الإيمانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وثمّن جهود منسوبي ومنسوبات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وجميع العاملين في موسم حج هذا العام؛ لما بذلوه من جهود كبيرة أسهمت في التيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم والمحافظة على سلامتهم.

واختتم "الجاسر" كلمته بالشكر لله سبحانه وتعالى بأن منَّ على حجاج بيته الحرام بالوقوف في عرفة في أجواء إيمانية واحترازات وقائية، سائلًا الله أن يديم على المملكة وقيادتها الرشيدة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير النقل يهنئ القيادة بحلول عيد الأضحى المبارك
سبق

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول، وأن يجيب دعاءهم وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

وقال: منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعدت مبكرًا لموسم حج هذا العام من خلال رفع الجاهزية في مسارات القطاع كافة، وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تنظم وتسهل حركة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أنه تم تعزيز الخدمات وتكثيف الجهود عبر المطارات التي تستقبل الحجاج، إضافة إلى خدمات قطار الحرمين الشريفين لنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو من خلال الحافلات واستخدام شبكة الطرق البرية؛ حيث ساهم تطوير البنى التحتية ومبادرات سلامة الطرق وبرامج جودة الخدمات المقدمة في رفع مستوى السلامة والصيانة على الطرق، خاصة التي تؤدي للمشاعر المقدسة، مع توسيع التعاون والشراكة مع منظومة الحج في القطاعين العام والخاص لتوفير العديد من الخدمات اللوجستية المصاحبة وتمكين حجاج البيت الحرام من أداء مناسكهم بكل سكينة وطمأنينة.

ونوّه إلى أن هذه الأعمال تأتي في ظل منظومة متكاملة من الخدمات الرفيعة والتجهيزات الواسعة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن المملكة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بخدمة ضيوف بيته الحرام، قد سخّرت جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة للحجاج خلال رحلتهم الإيمانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وثمّن جهود منسوبي ومنسوبات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وجميع العاملين في موسم حج هذا العام؛ لما بذلوه من جهود كبيرة أسهمت في التيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم والمحافظة على سلامتهم.

واختتم "الجاسر" كلمته بالشكر لله سبحانه وتعالى بأن منَّ على حجاج بيته الحرام بالوقوف في عرفة في أجواء إيمانية واحترازات وقائية، سائلًا الله أن يديم على المملكة وقيادتها الرشيدة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
06:24 PM

وزير النقل يهنئ القيادة بحلول عيد الأضحى المبارك

أكد أن تطوير البنى التحتية رفع مستوى السلامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
144

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول، وأن يجيب دعاءهم وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

وقال: منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعدت مبكرًا لموسم حج هذا العام من خلال رفع الجاهزية في مسارات القطاع كافة، وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تنظم وتسهل حركة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أنه تم تعزيز الخدمات وتكثيف الجهود عبر المطارات التي تستقبل الحجاج، إضافة إلى خدمات قطار الحرمين الشريفين لنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو من خلال الحافلات واستخدام شبكة الطرق البرية؛ حيث ساهم تطوير البنى التحتية ومبادرات سلامة الطرق وبرامج جودة الخدمات المقدمة في رفع مستوى السلامة والصيانة على الطرق، خاصة التي تؤدي للمشاعر المقدسة، مع توسيع التعاون والشراكة مع منظومة الحج في القطاعين العام والخاص لتوفير العديد من الخدمات اللوجستية المصاحبة وتمكين حجاج البيت الحرام من أداء مناسكهم بكل سكينة وطمأنينة.

ونوّه إلى أن هذه الأعمال تأتي في ظل منظومة متكاملة من الخدمات الرفيعة والتجهيزات الواسعة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن المملكة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بخدمة ضيوف بيته الحرام، قد سخّرت جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة للحجاج خلال رحلتهم الإيمانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وثمّن جهود منسوبي ومنسوبات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وجميع العاملين في موسم حج هذا العام؛ لما بذلوه من جهود كبيرة أسهمت في التيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم والمحافظة على سلامتهم.

واختتم "الجاسر" كلمته بالشكر لله سبحانه وتعالى بأن منَّ على حجاج بيته الحرام بالوقوف في عرفة في أجواء إيمانية واحترازات وقائية، سائلًا الله أن يديم على المملكة وقيادتها الرشيدة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,107
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,440
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,908

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة