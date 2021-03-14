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أكثر من 23 ألف لتر لتعقيم وتعطير سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام

ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لرفع مستوى الأمان الصحي لسلامة قاصديه

استخدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 23383 لترًا من المعقمات صديقة البيئة؛ لتعقيم سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لرفع مستوى الأمان الصحي لسلامة قاصدي المسجد النبوي.

وعملت إدارة السجاد بوكالة شؤون المسجد النبوي، على تغيير 450 سجادة في الحرم القديم، وتبديل سجاد الروضة الشريفة كل عشرة أيام؛ فيما تم رش المعطر في الروضة الشريفة وباب السلام أكثر من 7743 مرة خلال 3 أشهر، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من خلال التباعد بين الأفراد ووضع أكثر من 300 علامة تباعد على السجاد في الروضة الشريفة وباب السلام.

وتأتي هذه الإجراءات إضافة إلى الأعمال المستمرة لتعقيم وتطهير المسجد النبوي ومرافقه ضمن جهود تعزيز الإجراءات الاحترازية ومهام تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع كفاءة العمل وجودته.

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أكثر من 23 ألف لتر لتعقيم وتعطير سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام
سبق

استخدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 23383 لترًا من المعقمات صديقة البيئة؛ لتعقيم سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لرفع مستوى الأمان الصحي لسلامة قاصدي المسجد النبوي.

وعملت إدارة السجاد بوكالة شؤون المسجد النبوي، على تغيير 450 سجادة في الحرم القديم، وتبديل سجاد الروضة الشريفة كل عشرة أيام؛ فيما تم رش المعطر في الروضة الشريفة وباب السلام أكثر من 7743 مرة خلال 3 أشهر، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من خلال التباعد بين الأفراد ووضع أكثر من 300 علامة تباعد على السجاد في الروضة الشريفة وباب السلام.

وتأتي هذه الإجراءات إضافة إلى الأعمال المستمرة لتعقيم وتطهير المسجد النبوي ومرافقه ضمن جهود تعزيز الإجراءات الاحترازية ومهام تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع كفاءة العمل وجودته.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
12:39 PM

أكثر من 23 ألف لتر لتعقيم وتعطير سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام

ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لرفع مستوى الأمان الصحي لسلامة قاصديه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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استخدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 23383 لترًا من المعقمات صديقة البيئة؛ لتعقيم سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لرفع مستوى الأمان الصحي لسلامة قاصدي المسجد النبوي.

وعملت إدارة السجاد بوكالة شؤون المسجد النبوي، على تغيير 450 سجادة في الحرم القديم، وتبديل سجاد الروضة الشريفة كل عشرة أيام؛ فيما تم رش المعطر في الروضة الشريفة وباب السلام أكثر من 7743 مرة خلال 3 أشهر، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من خلال التباعد بين الأفراد ووضع أكثر من 300 علامة تباعد على السجاد في الروضة الشريفة وباب السلام.

وتأتي هذه الإجراءات إضافة إلى الأعمال المستمرة لتعقيم وتطهير المسجد النبوي ومرافقه ضمن جهود تعزيز الإجراءات الاحترازية ومهام تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع كفاءة العمل وجودته.

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