"تجمّع ديني" لـ100 ألف شخص يثير الذعر في باكستان.. ماذا فعلت السلطات؟

فيما بلغت آخر إحصاءات فيروس "كورونا" في البلاد 2880 مصابًا و45 وفاة

تبحث السلطات الباكستانية عن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين حضروا تجمعًا دينيًّا في مدينة لاهور الشهر الماضي؛ خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا، عقب اكتشاف أكثر من 154 حالة كانت قد تعرّضت للإصابة في التجمع الذي استمر لثلاثة أيام من 10 إلى 12 مارس.

وقال مسؤولون باكستانيون: إن السلطات تريد اختبار أو عزل أولئك الذين حضروا تجمعًا دينيًّا؛ حيث يُتوقع أنه حضره ما يقارب 100 ألف شخص بينهم أكثر من 1500 أجنبي من دول إسلامية مختلفة.

وذكر مسؤول رفيع المستوى في إقليم البنجاب، أن المنظّمين للمناسبة سلّموا السلطات أسماء 7 آلاف شخص حضروا المناسبة، وبدأت السلطات في تعقب بعضهم لوضعهم في الحجر الصحي.

وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في باكستان حتى صباح اليوم 2880 مصابًا و45 حالة وفاة.