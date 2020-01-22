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الدفاع المدني يُقَيّم مدى كفاءة صافرات الإنذار بمدينة الدمام

تأتي ضمن برنامج لعدد من التجارب المستقبلية

أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن تجربة إطلاق صافرات الإنذار التي أُطلقت هذا اليوم الأربعاء تاريخ ٢٧ /٥ /١٤٤١هـ الموافق ٢٢ / ١/ ٢٠٢٠م بمدينة الدمام هي مجدولة مسبقاً وتأتي ضمن برنامج لعدد من التجارب المستقبلية تشمل جميع صافرات الإنذار بمحافظات المنطقة الشرقية.


وذلك بهدف ضمان جاهزية نظام الإنذار وتقييم جودة وكفاءة الصافرات.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد ارسلت رسائل نصية عديدة منذ بداية الأسبوع الحالي على الهواتف المتنقلة لسكان مدينة الدمام للتنبيه والتذكير بموعد إطلاق الإنذار وكذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة.

المنطقة الشرقية متحدث الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الشهراني صافرات الإنذار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني يُقَيّم مدى كفاءة صافرات الإنذار بمدينة الدمام
سبق

أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن تجربة إطلاق صافرات الإنذار التي أُطلقت هذا اليوم الأربعاء تاريخ ٢٧ /٥ /١٤٤١هـ الموافق ٢٢ / ١/ ٢٠٢٠م بمدينة الدمام هي مجدولة مسبقاً وتأتي ضمن برنامج لعدد من التجارب المستقبلية تشمل جميع صافرات الإنذار بمحافظات المنطقة الشرقية.


وذلك بهدف ضمان جاهزية نظام الإنذار وتقييم جودة وكفاءة الصافرات.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد ارسلت رسائل نصية عديدة منذ بداية الأسبوع الحالي على الهواتف المتنقلة لسكان مدينة الدمام للتنبيه والتذكير بموعد إطلاق الإنذار وكذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
09:27 PM

الدفاع المدني يُقَيّم مدى كفاءة صافرات الإنذار بمدينة الدمام

تأتي ضمن برنامج لعدد من التجارب المستقبلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن تجربة إطلاق صافرات الإنذار التي أُطلقت هذا اليوم الأربعاء تاريخ ٢٧ /٥ /١٤٤١هـ الموافق ٢٢ / ١/ ٢٠٢٠م بمدينة الدمام هي مجدولة مسبقاً وتأتي ضمن برنامج لعدد من التجارب المستقبلية تشمل جميع صافرات الإنذار بمحافظات المنطقة الشرقية.


وذلك بهدف ضمان جاهزية نظام الإنذار وتقييم جودة وكفاءة الصافرات.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد ارسلت رسائل نصية عديدة منذ بداية الأسبوع الحالي على الهواتف المتنقلة لسكان مدينة الدمام للتنبيه والتذكير بموعد إطلاق الإنذار وكذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة.

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