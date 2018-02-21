بـ "الدقلة والمجنب والمحزم" .. تعرَّف على الطفل الذي شارك في العرضة أمام الملك

عقب تداول صورته على نطاق واسع مع خادم الحرمين في حفل ضمن نشاطات "الجنادرية"

شارك الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان؛ نجل السفير السعودي في واشنطن، في العرضة السعودية التي أُقيمت، مساء أمس، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32".

وشهدت صور الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان؛ في أثناء مشاركته في العرضة السعودية أمام خادم الحرمين الشريفين، تداولاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث كان يرتدي أزياء العارضين في تلك العرضة كاملة وهي: الدقلة، والمجنب، والمحزم.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رعى مساء أمس، في الرياض، حفل العرضة السعودية، ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32"، كما شارك خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وعددٌ من الأمراء في العرضة السعودية.