"الاتصالات": 1985 شكوى ضد شركات الشحن خلال الربع الثالث من 2020

وفقاً لمؤشر تصنيف مقدمي الخدمات الذي سجل انخفاضاً بنسبة 89٪

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن انخفاض عدد الشكاوى التي صعدها المستفيدون إليها بعد عدم حلها من قبل مقدم الخدمة إلى 1985 شكوى.

ووصلت نسبة الانخفاض إلى 89% مقارنة بالربع الثالث من العام المنصرم 2020، مؤكدة في الوقت ذاته أن 77% من إجمالي الشكاوى كان يتعلق بالشحنات الدولية.

جاء ذلك وفق التقرير الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، لمؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الرابع من عام 2020، وذلك وفقاً لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وأسفرت نتائج "المؤشر" عن تصدر شركة فيدكس لقائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية بواقع 80 شكوى، تلتها مؤسسة البريد السعودي بواقع 60 شكوى، وبعدها شركة DHL) بواقع 43 شكوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركتا زاجل وناقلاكسبرس كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية اللوجستية شكاوى في فئة الشحنات الدولية.

أما على صعيد فئة الشحنات المحلية، فقد كشف المؤشر عن تصدر شركتي فيدكس وزاجل لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 7 شكاوى لكل منها، تلتها مؤسسة البريد السعودي بواقع 6 شكاوى لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة DHL) ) كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية اللوجستية شكاوى في فئة الشحنات المحلية.

وأوضحت "الهيئة" بأن غالبية الشكاوى المصعدة إليها كانت بسبب التأخر في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب فقدان المادة البريدية كما أشارت إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يعد أحد أحدث الممارسات المطبقة عالمياً على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها،حيث يقوم المؤشر بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

ولمزيد من المعلومات والاطلاع على تفاصيل المؤشر يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.citc.gov.sa/ar/reportsandstudies/indicators/Documents/Postal__Escalation202004.pdf