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سوق الأسهم.. 122 شركة تسجل ارتفاعًا في قيمتها مقابل تراجع 67 أخرى

المؤشر يغلق مرتفعًا عند مستوى 12182 نقطة بتداولات قيمتها 5.8 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 73.95 نقطة ليقفل عند مستوى 12182.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 134 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ساسكو، ووقت اللياقة، وعطاء، والأبحاث والإعلام، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وتنمية، وبوان، والإنماء طوكيو م، والخدمات الأرضية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 9.97%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية، ودار الأركان، وزجاج الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأكوا باور، والإنماء، وعذيب للاتصالات، والمتقدمة الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 136.02 نقطة ليقفل عند مستوى 25687.55 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 520 ألف سهم تقاسمتها 2024 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم.. 122 شركة تسجل ارتفاعًا في قيمتها مقابل تراجع 67 أخرى
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 73.95 نقطة ليقفل عند مستوى 12182.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 134 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ساسكو، ووقت اللياقة، وعطاء، والأبحاث والإعلام، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وتنمية، وبوان، والإنماء طوكيو م، والخدمات الأرضية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 9.97%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية، ودار الأركان، وزجاج الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأكوا باور، والإنماء، وعذيب للاتصالات، والمتقدمة الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 136.02 نقطة ليقفل عند مستوى 25687.55 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 520 ألف سهم تقاسمتها 2024 صفقة.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
04:05 PM

سوق الأسهم.. 122 شركة تسجل ارتفاعًا في قيمتها مقابل تراجع 67 أخرى

المؤشر يغلق مرتفعًا عند مستوى 12182 نقطة بتداولات قيمتها 5.8 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 73.95 نقطة ليقفل عند مستوى 12182.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 134 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ساسكو، ووقت اللياقة، وعطاء، والأبحاث والإعلام، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وتنمية، وبوان، والإنماء طوكيو م، والخدمات الأرضية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 9.97%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية، ودار الأركان، وزجاج الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأكوا باور، والإنماء، وعذيب للاتصالات، والمتقدمة الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 136.02 نقطة ليقفل عند مستوى 25687.55 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 520 ألف سهم تقاسمتها 2024 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

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