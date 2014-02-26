"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 59 طنًّا من السلال الغذائية غرب دارفور

استجابة للنداء الإنساني لمنظمة العون الإنساني للوقوف مع النازحين

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 59 طنًّا و813 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، استفاد منها 3354 فردًا، وذلك استجابة للنداء الإنساني الذي أطلقته منظمة العون الإنساني للوقوف مع النازحين بسبب الأحداث هناك.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب السوداني الشقيق.