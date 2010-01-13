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الـ 23 مليونًا تجدد آمال سكان "الجوة" في إعادة مناقصة الحديقة للطرح

السكان تعجبوا من عدم التنفيذ رغم مرور 3 أعوام على إعلان المشروع

جدد إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس حول توجهها لإنشاء أكثر من 23 مليون متر من الحدائق العام الحالي بمختلف مناطق المملكة الأمل لأهالي قرى "الجوة" بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان والبالغ عددهم أكثر من 5 آلاف نسمة في إعادة مناقصة الحديقة والتي انتظروها لأكثر من عشرة أعوام للطرح مجددًا بعد إلغائها في وقت سابق وهو ما شكل صدمة للسكان.

واستغرب السكان من عدم التنفيذ على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على إعلان المشروع وعشرة أعوام على انتظاره.

وكانت أمانة منطقة جازان قد طرحت قبل نحو الثلاثة أعوام من خلال منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية، الخاصة بإدارة المنافسات والمشتريات في القطاع الحكومي، مشروع "حديقة الجوة" بمحافظة العارضة للمنافسة العامة للشركات والمؤسسات قبل أن يتم الإلغاء.

واطلعت "سبق" على مناقصة المشروع الذي لم يرَ النور، ولم يتم البدء في التنفيذ حتى الآن؛ إذ تم الإعلان عنه في عام 1440، وكان قد تم تحديد آخر موعد لاستلام العروض بتاريخ 12/ 20 / 1440وتاريخ 12/ 20/ 1440 موعد فتح المظاريف. وحملت المناقصة رقم المنافسة، ومعلومات أخرى متعلقة بالمشروع.

وقالت بلدية محافظة العارضة معلقة على الموضوع إن قرار الإلغاء جاء بعد فتح المظاريف وإدراجه في منصة وزارة المالية كونه من مشروعات المبادرات، مشيرة إلى أن المشروع سيكون ضمن أولويات البلدية المستقبلية.

فيما كشف مصدر لـ"سبق" أن الحديقة كان من المفترض أن تحل محل السوق القديم، ويُضاف إليها عدد من الملاعب حتى تكون متنفسًا للأهالي والشباب في تلك القرى البالغ عدد سكانها قرابة 5 آلاف نسمة موزعين على عدد كبير من القرى، بداية من العقلة إلى حصامة المحازرة، بمسافة تمتد لأكثر من 15 كيلومترًا.

وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً في أمانات المناطق أمس عن إنجاز أكثر من 10.7 ملايين متر من الحدائق العامة خلال العام الماضي 2021، كما تستهدف الوزارة إنشاء أكثر من 23 مليون متر من الحدائق خلال العام الجاري.


يأتي ذلك سعيًا منها لزيادة المساحات الخضراء في مدن ومحافظات المملكة؛ بهدف تحسين المشهد الحضري؛ تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تتمتع المدن ببيئة أفضل وأكثر ملاءمة للعيش.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الـ 23 مليونًا تجدد آمال سكان "الجوة" في إعادة مناقصة الحديقة للطرح
سبق

جدد إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس حول توجهها لإنشاء أكثر من 23 مليون متر من الحدائق العام الحالي بمختلف مناطق المملكة الأمل لأهالي قرى "الجوة" بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان والبالغ عددهم أكثر من 5 آلاف نسمة في إعادة مناقصة الحديقة والتي انتظروها لأكثر من عشرة أعوام للطرح مجددًا بعد إلغائها في وقت سابق وهو ما شكل صدمة للسكان.

واستغرب السكان من عدم التنفيذ على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على إعلان المشروع وعشرة أعوام على انتظاره.

وكانت أمانة منطقة جازان قد طرحت قبل نحو الثلاثة أعوام من خلال منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية، الخاصة بإدارة المنافسات والمشتريات في القطاع الحكومي، مشروع "حديقة الجوة" بمحافظة العارضة للمنافسة العامة للشركات والمؤسسات قبل أن يتم الإلغاء.

واطلعت "سبق" على مناقصة المشروع الذي لم يرَ النور، ولم يتم البدء في التنفيذ حتى الآن؛ إذ تم الإعلان عنه في عام 1440، وكان قد تم تحديد آخر موعد لاستلام العروض بتاريخ 12/ 20 / 1440وتاريخ 12/ 20/ 1440 موعد فتح المظاريف. وحملت المناقصة رقم المنافسة، ومعلومات أخرى متعلقة بالمشروع.

وقالت بلدية محافظة العارضة معلقة على الموضوع إن قرار الإلغاء جاء بعد فتح المظاريف وإدراجه في منصة وزارة المالية كونه من مشروعات المبادرات، مشيرة إلى أن المشروع سيكون ضمن أولويات البلدية المستقبلية.

فيما كشف مصدر لـ"سبق" أن الحديقة كان من المفترض أن تحل محل السوق القديم، ويُضاف إليها عدد من الملاعب حتى تكون متنفسًا للأهالي والشباب في تلك القرى البالغ عدد سكانها قرابة 5 آلاف نسمة موزعين على عدد كبير من القرى، بداية من العقلة إلى حصامة المحازرة، بمسافة تمتد لأكثر من 15 كيلومترًا.

وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً في أمانات المناطق أمس عن إنجاز أكثر من 10.7 ملايين متر من الحدائق العامة خلال العام الماضي 2021، كما تستهدف الوزارة إنشاء أكثر من 23 مليون متر من الحدائق خلال العام الجاري.


يأتي ذلك سعيًا منها لزيادة المساحات الخضراء في مدن ومحافظات المملكة؛ بهدف تحسين المشهد الحضري؛ تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تتمتع المدن ببيئة أفضل وأكثر ملاءمة للعيش.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
01:02 AM

الـ 23 مليونًا تجدد آمال سكان "الجوة" في إعادة مناقصة الحديقة للطرح

السكان تعجبوا من عدم التنفيذ رغم مرور 3 أعوام على إعلان المشروع

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قاسم الخبراني - جازان
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جدد إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس حول توجهها لإنشاء أكثر من 23 مليون متر من الحدائق العام الحالي بمختلف مناطق المملكة الأمل لأهالي قرى "الجوة" بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان والبالغ عددهم أكثر من 5 آلاف نسمة في إعادة مناقصة الحديقة والتي انتظروها لأكثر من عشرة أعوام للطرح مجددًا بعد إلغائها في وقت سابق وهو ما شكل صدمة للسكان.

واستغرب السكان من عدم التنفيذ على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على إعلان المشروع وعشرة أعوام على انتظاره.

وكانت أمانة منطقة جازان قد طرحت قبل نحو الثلاثة أعوام من خلال منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية، الخاصة بإدارة المنافسات والمشتريات في القطاع الحكومي، مشروع "حديقة الجوة" بمحافظة العارضة للمنافسة العامة للشركات والمؤسسات قبل أن يتم الإلغاء.

واطلعت "سبق" على مناقصة المشروع الذي لم يرَ النور، ولم يتم البدء في التنفيذ حتى الآن؛ إذ تم الإعلان عنه في عام 1440، وكان قد تم تحديد آخر موعد لاستلام العروض بتاريخ 12/ 20 / 1440وتاريخ 12/ 20/ 1440 موعد فتح المظاريف. وحملت المناقصة رقم المنافسة، ومعلومات أخرى متعلقة بالمشروع.

وقالت بلدية محافظة العارضة معلقة على الموضوع إن قرار الإلغاء جاء بعد فتح المظاريف وإدراجه في منصة وزارة المالية كونه من مشروعات المبادرات، مشيرة إلى أن المشروع سيكون ضمن أولويات البلدية المستقبلية.

فيما كشف مصدر لـ"سبق" أن الحديقة كان من المفترض أن تحل محل السوق القديم، ويُضاف إليها عدد من الملاعب حتى تكون متنفسًا للأهالي والشباب في تلك القرى البالغ عدد سكانها قرابة 5 آلاف نسمة موزعين على عدد كبير من القرى، بداية من العقلة إلى حصامة المحازرة، بمسافة تمتد لأكثر من 15 كيلومترًا.

وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً في أمانات المناطق أمس عن إنجاز أكثر من 10.7 ملايين متر من الحدائق العامة خلال العام الماضي 2021، كما تستهدف الوزارة إنشاء أكثر من 23 مليون متر من الحدائق خلال العام الجاري.


يأتي ذلك سعيًا منها لزيادة المساحات الخضراء في مدن ومحافظات المملكة؛ بهدف تحسين المشهد الحضري؛ تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تتمتع المدن ببيئة أفضل وأكثر ملاءمة للعيش.

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