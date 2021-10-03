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لبنان تسجل 529 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

سجّلت لبنان 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 625974 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8347 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.

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لبنان تسجل 529 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة
سبق

سجّلت لبنان 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 625974 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8347 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
06:41 PM

لبنان تسجل 529 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 625974 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8347 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.

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