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أمر بمنع رونالدينيو من السفر .. وفي حسابه 7 دولارات فقط

بسبب ديون مستحقة عليه بقيمة مليونَي دولار .. غُرم وشقيقه

أمر قاضٍ بحجز جواز سفر النجم البرازيلي رونالدينيو؛ بسبب ديون مستحقة عليه بقيمة مليونَي دولار، في وقت عثرت السلطات في حسابه على 7 دولارات فقط.

وتمّ تغريم رونالدينيو؛ وشقيقه؛ بتهمة البناء غير القانوني في منطقة محمية، لكن رهن ممتلكاتهم لم يكن كافياً لسداد الدين المتراكم على مدى أربع سنوات من النزاع القضائي.

غير أن أسلوب حياة رونالدينيو؛ لا يعكس الرقم الموجود في حساباته، حيث إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، سافر إلى الصين واليابان لأسباب دعائية وفق "سكاي نيوز".

وفي الآونة الأخيرة ، كان النجم البرازيلي الكبير في بلدان مختلفة في أوروبا وإفريقيا، وأطلقت "نايكي" مجموعة أحذية رياضية باسمه، وهذا ما يدر عليه دخلاً كبيراً جداً، وفقاً للقاضي.

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أمر بمنع رونالدينيو من السفر .. وفي حسابه 7 دولارات فقط
سبق

أمر قاضٍ بحجز جواز سفر النجم البرازيلي رونالدينيو؛ بسبب ديون مستحقة عليه بقيمة مليونَي دولار، في وقت عثرت السلطات في حسابه على 7 دولارات فقط.

وتمّ تغريم رونالدينيو؛ وشقيقه؛ بتهمة البناء غير القانوني في منطقة محمية، لكن رهن ممتلكاتهم لم يكن كافياً لسداد الدين المتراكم على مدى أربع سنوات من النزاع القضائي.

غير أن أسلوب حياة رونالدينيو؛ لا يعكس الرقم الموجود في حساباته، حيث إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، سافر إلى الصين واليابان لأسباب دعائية وفق "سكاي نيوز".

وفي الآونة الأخيرة ، كان النجم البرازيلي الكبير في بلدان مختلفة في أوروبا وإفريقيا، وأطلقت "نايكي" مجموعة أحذية رياضية باسمه، وهذا ما يدر عليه دخلاً كبيراً جداً، وفقاً للقاضي.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
11:35 AM

أمر بمنع رونالدينيو من السفر .. وفي حسابه 7 دولارات فقط

بسبب ديون مستحقة عليه بقيمة مليونَي دولار .. غُرم وشقيقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,215

أمر قاضٍ بحجز جواز سفر النجم البرازيلي رونالدينيو؛ بسبب ديون مستحقة عليه بقيمة مليونَي دولار، في وقت عثرت السلطات في حسابه على 7 دولارات فقط.

وتمّ تغريم رونالدينيو؛ وشقيقه؛ بتهمة البناء غير القانوني في منطقة محمية، لكن رهن ممتلكاتهم لم يكن كافياً لسداد الدين المتراكم على مدى أربع سنوات من النزاع القضائي.

غير أن أسلوب حياة رونالدينيو؛ لا يعكس الرقم الموجود في حساباته، حيث إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، سافر إلى الصين واليابان لأسباب دعائية وفق "سكاي نيوز".

وفي الآونة الأخيرة ، كان النجم البرازيلي الكبير في بلدان مختلفة في أوروبا وإفريقيا، وأطلقت "نايكي" مجموعة أحذية رياضية باسمه، وهذا ما يدر عليه دخلاً كبيراً جداً، وفقاً للقاضي.

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