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9 خدمات إلكترونية وتدريبية في اتفاقية "عون" و"نخلة" بمكة

مدير مركز تنمية مكة يشهد التوقيع ويشيد بمبادرة الجمعيتين

شهد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط، اتفاقية تعاون تقنية بين جمعية "نخلة" الخيرية، وجمعية "عون" التقنية، التي وقعها بمقر مركز التنمية الاجتماعية بمكة رئيس مجلس إدارة جمعية نخلة الخيرية ركي السويهري، ورئيس مجلس إدارة جمعية عون التقنية الدكتور أيمن الرحيلي.

وبارك مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط، هذه المبادرة من الجمعيتين، والتي تهدف لرفع مستوى التكامل بين الجمعيات في القطاع الثالث غير الربحي، مؤكداً أن المركز يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيل العديد من الشراكات الهادفة بين الجمعيات الخيرية وعدة قطاعات أخرى تصب في مصلحة العمل الخيري في مكة المكرمة.

وثمن رئيس مجلس إدارة جمعية نخلة الخيرية تركي السويهري، الدور الرائد لجمعية عون التقنية، وحرصها على مد جسور التعاون مع الجمعيات الخيرية، كاشفًا أن هذه الاتفاقية جاءت في تسعة بنود، ونصت على تقديم 9 خدمات تقنية وتدريبية من جمعية عون التقنية لصالح جمعية نخلة الخيرية والمستفيدين من خدماتها.

وأشار إلى أن جمعية نخلة تسعى للتحول الرقمي الكامل والشامل في خدماتها، ومن خلال برامج أتمتة العمل فيها، وستكون في القريب ذات مقدرة على تقديم كافة خدماتها إلكترونيًّا وبشكل شفاف، يمكن المستفيد والمانح من معرفة كافة خطوات سير العمل فيها.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية عون التقنية الدكتور أيمن الرحيلي، أن جمعيته ستلتزم بتقديم الاستشارات التقنية وإعداد المقترحات الفنية لتطوير الأنظمة التقنية لجمعية نخلة الخيرية، مع تقديم البرامج المشتركة التدريبية لعدد 100 مستفيد بواقع 4 دورات سنوية، مع توفير المدربين واستقطاب المتدربات والمتدربين للبرامج المشتركة.

وكذلك تتولى "عون" التقنية فحص وكشف الثغرات الأمنية في المواقع التقنية المستضافة من قبل جمعية نخلة، وتقديم تقرير سنوي بها، مع إصلاحها والعمل على تصميم قوالب إعلامية ومحتوى تسويقي رقمي لمنتجات نخلة بعدد 12 تصميمًا ومحتوى رقميًّا سنويًّا، والعمل على صيانة الأجهزة التقنية والشبكة لجمعية نخلة سنويًّا.

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9 خدمات إلكترونية وتدريبية في اتفاقية "عون" و"نخلة" بمكة
سبق

شهد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط، اتفاقية تعاون تقنية بين جمعية "نخلة" الخيرية، وجمعية "عون" التقنية، التي وقعها بمقر مركز التنمية الاجتماعية بمكة رئيس مجلس إدارة جمعية نخلة الخيرية ركي السويهري، ورئيس مجلس إدارة جمعية عون التقنية الدكتور أيمن الرحيلي.

وبارك مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط، هذه المبادرة من الجمعيتين، والتي تهدف لرفع مستوى التكامل بين الجمعيات في القطاع الثالث غير الربحي، مؤكداً أن المركز يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيل العديد من الشراكات الهادفة بين الجمعيات الخيرية وعدة قطاعات أخرى تصب في مصلحة العمل الخيري في مكة المكرمة.

وثمن رئيس مجلس إدارة جمعية نخلة الخيرية تركي السويهري، الدور الرائد لجمعية عون التقنية، وحرصها على مد جسور التعاون مع الجمعيات الخيرية، كاشفًا أن هذه الاتفاقية جاءت في تسعة بنود، ونصت على تقديم 9 خدمات تقنية وتدريبية من جمعية عون التقنية لصالح جمعية نخلة الخيرية والمستفيدين من خدماتها.

وأشار إلى أن جمعية نخلة تسعى للتحول الرقمي الكامل والشامل في خدماتها، ومن خلال برامج أتمتة العمل فيها، وستكون في القريب ذات مقدرة على تقديم كافة خدماتها إلكترونيًّا وبشكل شفاف، يمكن المستفيد والمانح من معرفة كافة خطوات سير العمل فيها.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية عون التقنية الدكتور أيمن الرحيلي، أن جمعيته ستلتزم بتقديم الاستشارات التقنية وإعداد المقترحات الفنية لتطوير الأنظمة التقنية لجمعية نخلة الخيرية، مع تقديم البرامج المشتركة التدريبية لعدد 100 مستفيد بواقع 4 دورات سنوية، مع توفير المدربين واستقطاب المتدربات والمتدربين للبرامج المشتركة.

وكذلك تتولى "عون" التقنية فحص وكشف الثغرات الأمنية في المواقع التقنية المستضافة من قبل جمعية نخلة، وتقديم تقرير سنوي بها، مع إصلاحها والعمل على تصميم قوالب إعلامية ومحتوى تسويقي رقمي لمنتجات نخلة بعدد 12 تصميمًا ومحتوى رقميًّا سنويًّا، والعمل على صيانة الأجهزة التقنية والشبكة لجمعية نخلة سنويًّا.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
05:44 PM

9 خدمات إلكترونية وتدريبية في اتفاقية "عون" و"نخلة" بمكة

مدير مركز تنمية مكة يشهد التوقيع ويشيد بمبادرة الجمعيتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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شهد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط، اتفاقية تعاون تقنية بين جمعية "نخلة" الخيرية، وجمعية "عون" التقنية، التي وقعها بمقر مركز التنمية الاجتماعية بمكة رئيس مجلس إدارة جمعية نخلة الخيرية ركي السويهري، ورئيس مجلس إدارة جمعية عون التقنية الدكتور أيمن الرحيلي.

وبارك مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط، هذه المبادرة من الجمعيتين، والتي تهدف لرفع مستوى التكامل بين الجمعيات في القطاع الثالث غير الربحي، مؤكداً أن المركز يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيل العديد من الشراكات الهادفة بين الجمعيات الخيرية وعدة قطاعات أخرى تصب في مصلحة العمل الخيري في مكة المكرمة.

وثمن رئيس مجلس إدارة جمعية نخلة الخيرية تركي السويهري، الدور الرائد لجمعية عون التقنية، وحرصها على مد جسور التعاون مع الجمعيات الخيرية، كاشفًا أن هذه الاتفاقية جاءت في تسعة بنود، ونصت على تقديم 9 خدمات تقنية وتدريبية من جمعية عون التقنية لصالح جمعية نخلة الخيرية والمستفيدين من خدماتها.

وأشار إلى أن جمعية نخلة تسعى للتحول الرقمي الكامل والشامل في خدماتها، ومن خلال برامج أتمتة العمل فيها، وستكون في القريب ذات مقدرة على تقديم كافة خدماتها إلكترونيًّا وبشكل شفاف، يمكن المستفيد والمانح من معرفة كافة خطوات سير العمل فيها.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية عون التقنية الدكتور أيمن الرحيلي، أن جمعيته ستلتزم بتقديم الاستشارات التقنية وإعداد المقترحات الفنية لتطوير الأنظمة التقنية لجمعية نخلة الخيرية، مع تقديم البرامج المشتركة التدريبية لعدد 100 مستفيد بواقع 4 دورات سنوية، مع توفير المدربين واستقطاب المتدربات والمتدربين للبرامج المشتركة.

وكذلك تتولى "عون" التقنية فحص وكشف الثغرات الأمنية في المواقع التقنية المستضافة من قبل جمعية نخلة، وتقديم تقرير سنوي بها، مع إصلاحها والعمل على تصميم قوالب إعلامية ومحتوى تسويقي رقمي لمنتجات نخلة بعدد 12 تصميمًا ومحتوى رقميًّا سنويًّا، والعمل على صيانة الأجهزة التقنية والشبكة لجمعية نخلة سنويًّا.

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