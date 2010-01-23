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"الصحة": تسجيل 197 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 203 خلال الـ24 ساعة الماضية

أفريقيا تسجل أكثر من 3 ملايين و300 ألف إصابة بكورونا و81861 حالة وفاة

منطقة الجنوب تعد الأكثر تضررًا في القارة

أفاد المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن عدد الإصابات المسجلة في القارة الأفريقية بلغ 3337028 حالة مؤكدة.
وذكر المركز في بيان له اليوم أن القارة الأفريقية سجلت إلى غاية مساء الخميس الماضي 81861 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد وذلك منذ بداية ظهوره خلال شهر مارس الماضي.
وأشار إلى أنه تم تسجيل تعافي نحو 2784501 في مختلف أنحاء القارة، فيما يواصل مئات آلاف المصابين الخضوع للعلاج في مختلف المراكز والمستشفيات الأفريقية، لافتًا النظر إلى أن منطقة الجنوب الأفريقي، تعد الأكثر تضررًا في أفريقيا من حيث عدد الحالات المؤكدة، تليها منطقة الشمال.

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أفريقيا تسجل أكثر من 3 ملايين و300 ألف إصابة بكورونا و81861 حالة وفاة
سبق

أفاد المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن عدد الإصابات المسجلة في القارة الأفريقية بلغ 3337028 حالة مؤكدة.
وذكر المركز في بيان له اليوم أن القارة الأفريقية سجلت إلى غاية مساء الخميس الماضي 81861 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد وذلك منذ بداية ظهوره خلال شهر مارس الماضي.
وأشار إلى أنه تم تسجيل تعافي نحو 2784501 في مختلف أنحاء القارة، فيما يواصل مئات آلاف المصابين الخضوع للعلاج في مختلف المراكز والمستشفيات الأفريقية، لافتًا النظر إلى أن منطقة الجنوب الأفريقي، تعد الأكثر تضررًا في أفريقيا من حيث عدد الحالات المؤكدة، تليها منطقة الشمال.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
04:53 PM

أفريقيا تسجل أكثر من 3 ملايين و300 ألف إصابة بكورونا و81861 حالة وفاة

منطقة الجنوب تعد الأكثر تضررًا في القارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن عدد الإصابات المسجلة في القارة الأفريقية بلغ 3337028 حالة مؤكدة.
وذكر المركز في بيان له اليوم أن القارة الأفريقية سجلت إلى غاية مساء الخميس الماضي 81861 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد وذلك منذ بداية ظهوره خلال شهر مارس الماضي.
وأشار إلى أنه تم تسجيل تعافي نحو 2784501 في مختلف أنحاء القارة، فيما يواصل مئات آلاف المصابين الخضوع للعلاج في مختلف المراكز والمستشفيات الأفريقية، لافتًا النظر إلى أن منطقة الجنوب الأفريقي، تعد الأكثر تضررًا في أفريقيا من حيث عدد الحالات المؤكدة، تليها منطقة الشمال.

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