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وزير الداخلية الإماراتي يصل الرياض لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير بندر

استقبله بالمطار "عبدالعزيز بن سعود " وسفير الإمارات بالمملكة

وصل الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الرياض اليوم، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود - رحمه الله -.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في استقباله سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وقد عبر الشيخ سيف بن زايد في مقر العزاء عن خالص تعازيه ومواساته لأصحاب السمو الأمراء ذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

بعد ذلك غادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرياض حيث كان في وداعه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية الإماراتي يصل الرياض لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير بندر
سبق

وصل الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الرياض اليوم، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود - رحمه الله -.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في استقباله سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وقد عبر الشيخ سيف بن زايد في مقر العزاء عن خالص تعازيه ومواساته لأصحاب السمو الأمراء ذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

بعد ذلك غادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرياض حيث كان في وداعه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
11:42 PM

وزير الداخلية الإماراتي يصل الرياض لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير بندر

استقبله بالمطار "عبدالعزيز بن سعود " وسفير الإمارات بالمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصل الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الرياض اليوم، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود - رحمه الله -.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في استقباله سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وقد عبر الشيخ سيف بن زايد في مقر العزاء عن خالص تعازيه ومواساته لأصحاب السمو الأمراء ذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

بعد ذلك غادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرياض حيث كان في وداعه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

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