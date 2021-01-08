أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ ظهر اليوم. وأوضح حساب المركز الوطني العمليات 911 أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن كانت الجهات المعنيّة نبهت إلى إغلاقه، وهو الطريق الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

إعادة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين سعود الدعجاني سبق 2021-01-08 أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ ظهر اليوم.



وأوضح حساب المركز الوطني العمليات 911 أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن كانت الجهات المعنيّة نبهت إلى إغلاقه، وهو الطريق الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442 10:18 PM

إعادة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين بعد إغلاقه احترازياً بسبب الأمطار





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أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ ظهر اليوم.



وأوضح حساب المركز الوطني العمليات 911 أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن كانت الجهات المعنيّة نبهت إلى إغلاقه، وهو الطريق الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.