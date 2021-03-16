حريق يلتهم مستودعًا للأعلاف في ظلم.. والدفاع المدني تواصل جهودها لإخماده

باشرت فرق الدفاع المدني حريقًا شبّ، مساء أمس، في مستودع للأعلاف بمركز ظلم شرقي الطائف.

وبذل رجال الدفاع المدني جهودًا مضاعفة استمرت لساعات؛ حيث قامت بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمواقع المجاورة.

وتواصل فرق الدفاع المدني استكمال الإجراءات اللازمة والتحقيق في مسبّبات الحريق.

وأكّد مالك المستودع حمدي القرشي أن النيران التهمت المستودع ومحتوياته من الأعلاف، مبينًا أن خسائره كبيرة من جراء الحريق.