"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات للنازحين في "سويدية اليمن"

يستفيد منها 696 فرداً من إجمالي 22273 سلة غذائية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يوم أمس، توزيع المساعدات الغذائية للنازحين في "السويدية" في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 696 فرداً، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني، التي بلغت حتى الآن 269 مشروعاً.