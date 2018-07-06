"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات للنازحين في "سويدية اليمن"
يستفيد منها 696 فرداً من إجمالي 22273 سلة غذائية
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يوم أمس، توزيع المساعدات الغذائية للنازحين في "السويدية" في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 696 فرداً، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني، التي بلغت حتى الآن 269 مشروعاً.
"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات للنازحين في "سويدية اليمن"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2018-07-06
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يوم أمس، توزيع المساعدات الغذائية للنازحين في "السويدية" في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 696 فرداً، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني، التي بلغت حتى الآن 269 مشروعاً.
06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
06:29 PM
"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات للنازحين في "سويدية اليمن"
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يوم أمس، توزيع المساعدات الغذائية للنازحين في "السويدية" في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 696 فرداً، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني، التي بلغت حتى الآن 269 مشروعاً.