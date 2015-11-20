النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الأمر بالمعروف" تعقد لقاء لتعزيز الأمن الفكري لمنسوبي فرع الباحة

"بكار" أكد على خطورة جماعة الإخوان وأهمية مواصلة الجهود للتحذير منها

عقد مدير وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ حسين بن علي بكار لقاءً لتعزيز الأمن الفكري "عن بعد" يستهدف منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة من إداريين وميدانيين.

وتفصيلاً، افتتح الشيخ "بكار" اللقاء بذكر خطر جماعة الإخوان وما نشأ عنها من الفرق، وبين دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التحذير من جماعة الإخوان من خلال البرامج المقامة والحملات المنفذة و الدروس واللقاءات العلمية.

وختم اللقاء بالتأكيد على الاهتمام في مواصلة الجهود للتحذير من خطر الإخوان.

وحث منسوبي الفرع على الاجتهاد في تحقيق أهداف ورؤية الرئاسة العامة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله .

وعبر عن إعجابه ببرنامج "دور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري" والذي ينظمه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة.

من جانبه، بيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن برنامج "دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري" يأتي امتداداً للدور الفاعل للرئاسة العامة في ممارسة اختصاصاتها بتميز وإبداع، في جانب رفع كفاءة ومهارات منسوبيها في مجال الأمن الفكري تحصيناً لأنفسهم وتعزيزاً لأمن المجتمع الفكري. موضحاً أن البرنامج يهدف لرفع المستوى العلمي والحصانة الفكرية لدى منسوبي الفرع، تفعيلاً لدور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري لدى فئات المجتمع ليكون عضو الهيئة على قدر كبير من الوعي بمخاطر الانحراف الفكري.

وأردف بأن البرنامج يتضمن دروساً وكلمات مكثفة ومسابقة علمية موجهة لمنسوبي الفرع ينفذها عدد من القادة والمتخصصين في الجانب العلمي والفكري من مسؤولي الرئاسة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هيئة الأمر بالمعروف" تعقد لقاء لتعزيز الأمن الفكري لمنسوبي فرع الباحة
سبق

عقد مدير وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ حسين بن علي بكار لقاءً لتعزيز الأمن الفكري "عن بعد" يستهدف منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة من إداريين وميدانيين.

وتفصيلاً، افتتح الشيخ "بكار" اللقاء بذكر خطر جماعة الإخوان وما نشأ عنها من الفرق، وبين دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التحذير من جماعة الإخوان من خلال البرامج المقامة والحملات المنفذة و الدروس واللقاءات العلمية.

وختم اللقاء بالتأكيد على الاهتمام في مواصلة الجهود للتحذير من خطر الإخوان.

وحث منسوبي الفرع على الاجتهاد في تحقيق أهداف ورؤية الرئاسة العامة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله .

وعبر عن إعجابه ببرنامج "دور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري" والذي ينظمه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة.

من جانبه، بيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن برنامج "دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري" يأتي امتداداً للدور الفاعل للرئاسة العامة في ممارسة اختصاصاتها بتميز وإبداع، في جانب رفع كفاءة ومهارات منسوبيها في مجال الأمن الفكري تحصيناً لأنفسهم وتعزيزاً لأمن المجتمع الفكري. موضحاً أن البرنامج يهدف لرفع المستوى العلمي والحصانة الفكرية لدى منسوبي الفرع، تفعيلاً لدور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري لدى فئات المجتمع ليكون عضو الهيئة على قدر كبير من الوعي بمخاطر الانحراف الفكري.

وأردف بأن البرنامج يتضمن دروساً وكلمات مكثفة ومسابقة علمية موجهة لمنسوبي الفرع ينفذها عدد من القادة والمتخصصين في الجانب العلمي والفكري من مسؤولي الرئاسة.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
11:33 PM

"هيئة الأمر بالمعروف" تعقد لقاء لتعزيز الأمن الفكري لمنسوبي فرع الباحة

"بكار" أكد على خطورة جماعة الإخوان وأهمية مواصلة الجهود للتحذير منها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
59

عقد مدير وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ حسين بن علي بكار لقاءً لتعزيز الأمن الفكري "عن بعد" يستهدف منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة من إداريين وميدانيين.

وتفصيلاً، افتتح الشيخ "بكار" اللقاء بذكر خطر جماعة الإخوان وما نشأ عنها من الفرق، وبين دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التحذير من جماعة الإخوان من خلال البرامج المقامة والحملات المنفذة و الدروس واللقاءات العلمية.

وختم اللقاء بالتأكيد على الاهتمام في مواصلة الجهود للتحذير من خطر الإخوان.

وحث منسوبي الفرع على الاجتهاد في تحقيق أهداف ورؤية الرئاسة العامة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله .

وعبر عن إعجابه ببرنامج "دور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري" والذي ينظمه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة.

من جانبه، بيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن برنامج "دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري" يأتي امتداداً للدور الفاعل للرئاسة العامة في ممارسة اختصاصاتها بتميز وإبداع، في جانب رفع كفاءة ومهارات منسوبيها في مجال الأمن الفكري تحصيناً لأنفسهم وتعزيزاً لأمن المجتمع الفكري. موضحاً أن البرنامج يهدف لرفع المستوى العلمي والحصانة الفكرية لدى منسوبي الفرع، تفعيلاً لدور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري لدى فئات المجتمع ليكون عضو الهيئة على قدر كبير من الوعي بمخاطر الانحراف الفكري.

وأردف بأن البرنامج يتضمن دروساً وكلمات مكثفة ومسابقة علمية موجهة لمنسوبي الفرع ينفذها عدد من القادة والمتخصصين في الجانب العلمي والفكري من مسؤولي الرئاسة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,650
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,229
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,201
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,249

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة