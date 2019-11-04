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إطلاق سراح 2445 سجينًا باكستانيًّا من السعودية والإمارات

تقارير: العلاقات التاريخية بين البلدين ساهمت بشكل كبير بذلك

قالت تقارير باكستانية: إن السعودية والإمارات أطقلتا سراح 2445 سجينًا باكستانيًّا خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية أطلقت سراح 1245 سجينًا؛ فيما أطلقت الإمارات 1200 سجين؛ مضيفة أن الأمر غير مسبوق وفقًا لوزارة المغتربين الباكستانيين.

وذكرت أن العلاقات التاريخية بين باكستان والسعودية والإمارات ساهمت بشكل كبير في إطلاق سراح السجناء الباكستانيين؛ مشيرة إلى أن هناك عددًا أقل في عمان والكويت والعراق يُهِم الحكومة الباكستانية إخراجهم من السجون.

سجناء باكستان السعودية الإمارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق سراح 2445 سجينًا باكستانيًّا من السعودية والإمارات
سبق

قالت تقارير باكستانية: إن السعودية والإمارات أطقلتا سراح 2445 سجينًا باكستانيًّا خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية أطلقت سراح 1245 سجينًا؛ فيما أطلقت الإمارات 1200 سجين؛ مضيفة أن الأمر غير مسبوق وفقًا لوزارة المغتربين الباكستانيين.

وذكرت أن العلاقات التاريخية بين باكستان والسعودية والإمارات ساهمت بشكل كبير في إطلاق سراح السجناء الباكستانيين؛ مشيرة إلى أن هناك عددًا أقل في عمان والكويت والعراق يُهِم الحكومة الباكستانية إخراجهم من السجون.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
11:33 AM

إطلاق سراح 2445 سجينًا باكستانيًّا من السعودية والإمارات

تقارير: العلاقات التاريخية بين البلدين ساهمت بشكل كبير بذلك

A A A
خالد علي - الرياض
0
513

قالت تقارير باكستانية: إن السعودية والإمارات أطقلتا سراح 2445 سجينًا باكستانيًّا خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية أطلقت سراح 1245 سجينًا؛ فيما أطلقت الإمارات 1200 سجين؛ مضيفة أن الأمر غير مسبوق وفقًا لوزارة المغتربين الباكستانيين.

وذكرت أن العلاقات التاريخية بين باكستان والسعودية والإمارات ساهمت بشكل كبير في إطلاق سراح السجناء الباكستانيين؛ مشيرة إلى أن هناك عددًا أقل في عمان والكويت والعراق يُهِم الحكومة الباكستانية إخراجهم من السجون.

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