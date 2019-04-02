القحطاني يُرزق بـ"ريما"

رزق أحد أفراد القوات البرية المشاركة في الحد الجنوبي عبدالهادي عايض الشوح القحطاني، بمولودة، اتفق وحرمه، على تسميتها "ريما".
وتلقى "القحطاني" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء والأقارب.
رزق أحد أفراد القوات البرية المشاركة في الحد الجنوبي عبدالهادي عايض الشوح القحطاني، بمولودة، اتفق وحرمه، على تسميتها "ريما".
وتلقى "القحطاني" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء والأقارب.
رزق أحد أفراد القوات البرية المشاركة في الحد الجنوبي عبدالهادي عايض الشوح القحطاني، بمولودة، اتفق وحرمه، على تسميتها "ريما".
وتلقى "القحطاني" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء والأقارب.
رزق أحد أفراد القوات البرية المشاركة في الحد الجنوبي عبدالهادي عايض الشوح القحطاني، بمولودة، اتفق وحرمه، على تسميتها "ريما".
وتلقى "القحطاني" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء والأقارب.