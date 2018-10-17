شرطة الليث تحقق مع اثنين من "مشاهير السناب" صوّرا حادث "غميقة"

بسبب نشرهما عبارتي "شاب مقطع" و"المطاردة".. والاتهام تأليب الرأي

كشفت مصادر "سبق" أن شرطة محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة استدعت اليوم الخميس اثنين من مشاهير "السناب" بالمحافظة، بتهمة التصوير وتأليب الرأي؛ وذلك بعد قيامهما بتصوير الحادث المروري الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي بطريق "الليث – غميقة".

وكان أحد الشابين قد قام بنشر صور للحادث وغرد بقوله: "وفاة شاب متقطعًا" بعد اصطدام سيارته بعمود إنارة بمدخل غميقة".

ونشر الآخر صورة للحادث وكتب عبارة اتهم فيها جهة أمنية بمطاردة الشاب المتوفى في الحادث.

وذكرت المصادر أن الشرطة قد أطلقت سراح أحدهما، فيما تم إخلاء سبيل الآخر بكفالة، على أن يحال ملفه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وكان حادث مروري مروع قد وقع مساء الثلاثاء الماضي على طريق "الليث – غميقة" راح ضحيته شاب في العقد الثالث من العمر بعد أن تحول جثمانه إلى أشلاء.

ورفض والد الشاب استلام جثمان ابنه بحجة وجود شبهة جنائية؛ وفق قوله، مطالبًا بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث ومحاسبة المتسببين فيه وفق الأنظمة والتعليمات.

ولا زال جثمان الشاب موجودًا بثلاجة الأموات بمستشفى الليث العام، فيما تبذل الجهات الأمنية بالمحافظة ممثلة في "المرور والشرطة" جهودًا كبيرة في كشف ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته.