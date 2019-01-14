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8 وفيات و92 إصابة في حوادث مرورية شهدتها جازان خلال الإجازة

الصرخي لـ"سبق": تنوعت بين تصادم وانقلاب ودهس

كشف المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في منطقة جازان، بيشي الصرخي، لـ”سبق” تفاصيل إحصائية الحوادث المرورية، التي شهدتها جازان منذ بداية الإجازة الحالية حتى اليوم الاثنين.

وقال الصرخي: "تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم (٩٩٧) خلال أيام الإجازة الماضية حتى مساء اليوم الاثنين (٢٧٦) بلاغاً عن حوادث مرورية في مختلف محافظات المنطقة".

وأضاف: "تنوعت بلاغات الحوادث ما بين بلاغات تصادم وانقلاب وحوادث دهس، نتج عنها (٩٢) إصابة، تراوحت شدتها ما بين حرجة ومتوسطة وبسيطة، وهناك حالات تم علاجها في مواقع الحوادث، وكانت إحصائية الوفاة الناتجة عن هذه الحوادث (٨) حالات".

وتابع: "قدمت الفرق الخدمة الإسعافية للمصابين والنقل إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج من خلال (١٩) مركزاً إسعافياً في مختلف محافظات المنطقة إضافة إلى تلقي غرفة العمليات العديد من البلاغات المختلفة عن حالات مرضية وغيرها من الحالات الأخرى التي باشرتها الفرق الإسعافية سواءً في المنازل أو المجمعات التجارية أو على الطرقات".

واختتم: "استعدت مراكز المنطقة لتقديم الخدمة الإسعافية لزوار الفعاليات والأنشطة في المحافظات خلال الأيام الماضية ومازالت على كامل الاستعداد لخدمة المرضى والمصابين سواءً على الطرقات أو داخل المحافظات على مدار ٢٤ ساعة".

جازان المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي الحوادث المرورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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8 وفيات و92 إصابة في حوادث مرورية شهدتها جازان خلال الإجازة
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في منطقة جازان، بيشي الصرخي، لـ”سبق” تفاصيل إحصائية الحوادث المرورية، التي شهدتها جازان منذ بداية الإجازة الحالية حتى اليوم الاثنين.

وقال الصرخي: "تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم (٩٩٧) خلال أيام الإجازة الماضية حتى مساء اليوم الاثنين (٢٧٦) بلاغاً عن حوادث مرورية في مختلف محافظات المنطقة".

وأضاف: "تنوعت بلاغات الحوادث ما بين بلاغات تصادم وانقلاب وحوادث دهس، نتج عنها (٩٢) إصابة، تراوحت شدتها ما بين حرجة ومتوسطة وبسيطة، وهناك حالات تم علاجها في مواقع الحوادث، وكانت إحصائية الوفاة الناتجة عن هذه الحوادث (٨) حالات".

وتابع: "قدمت الفرق الخدمة الإسعافية للمصابين والنقل إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج من خلال (١٩) مركزاً إسعافياً في مختلف محافظات المنطقة إضافة إلى تلقي غرفة العمليات العديد من البلاغات المختلفة عن حالات مرضية وغيرها من الحالات الأخرى التي باشرتها الفرق الإسعافية سواءً في المنازل أو المجمعات التجارية أو على الطرقات".

واختتم: "استعدت مراكز المنطقة لتقديم الخدمة الإسعافية لزوار الفعاليات والأنشطة في المحافظات خلال الأيام الماضية ومازالت على كامل الاستعداد لخدمة المرضى والمصابين سواءً على الطرقات أو داخل المحافظات على مدار ٢٤ ساعة".

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
09:22 PM

8 وفيات و92 إصابة في حوادث مرورية شهدتها جازان خلال الإجازة

الصرخي لـ"سبق": تنوعت بين تصادم وانقلاب ودهس

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محمد المواسي - جازان
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كشف المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في منطقة جازان، بيشي الصرخي، لـ”سبق” تفاصيل إحصائية الحوادث المرورية، التي شهدتها جازان منذ بداية الإجازة الحالية حتى اليوم الاثنين.

وقال الصرخي: "تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم (٩٩٧) خلال أيام الإجازة الماضية حتى مساء اليوم الاثنين (٢٧٦) بلاغاً عن حوادث مرورية في مختلف محافظات المنطقة".

وأضاف: "تنوعت بلاغات الحوادث ما بين بلاغات تصادم وانقلاب وحوادث دهس، نتج عنها (٩٢) إصابة، تراوحت شدتها ما بين حرجة ومتوسطة وبسيطة، وهناك حالات تم علاجها في مواقع الحوادث، وكانت إحصائية الوفاة الناتجة عن هذه الحوادث (٨) حالات".

وتابع: "قدمت الفرق الخدمة الإسعافية للمصابين والنقل إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج من خلال (١٩) مركزاً إسعافياً في مختلف محافظات المنطقة إضافة إلى تلقي غرفة العمليات العديد من البلاغات المختلفة عن حالات مرضية وغيرها من الحالات الأخرى التي باشرتها الفرق الإسعافية سواءً في المنازل أو المجمعات التجارية أو على الطرقات".

واختتم: "استعدت مراكز المنطقة لتقديم الخدمة الإسعافية لزوار الفعاليات والأنشطة في المحافظات خلال الأيام الماضية ومازالت على كامل الاستعداد لخدمة المرضى والمصابين سواءً على الطرقات أو داخل المحافظات على مدار ٢٤ ساعة".

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