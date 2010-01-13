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مكتبة "عبدالعزيز العامة" توقع مذكرة تعاون مع واحة الملك سلمان للعلوم

من أجل تنمية القراءة وتحفيز روح الابتكار والإبداع وتبادل الخبرات والكفاءات

وقَّعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وواحة الملك سلمان للعلوم بمقرها بالرياض، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك في مجال الثقافة وتنمية المجتمع معرفيًا عبر عدة برامج مشتركة.

وبناء على مذكرة التفاهم تخصص الواحة مكانًا مناسبًا داخل مبنى الواحة لإقامة فعاليات وأنشطة للطفل، وتتعاون المكتبة مع مركز الحضانات العلمية في الواحة بتقديم تحدٍ أو أكثر سنويًّا، وقابل للتنفيذ للشابات والشباب المستهدفين.

كما تتضمن مذكرة التفاهم جملة من المشاريع المشتركة تتمثل في المشاركة والمساهمة في وضع خطة شاملة للبرامج المشتركة، واستحداث برامج وفعاليات تنمي حب القراءة لدى النشء، وتبادل الخبرات والكفاءات للعاملين لدى الطرفين.

وقد وقع الاتفاقية من جانب واحة الملك سلمان للعلوم: المشرف العام د. خالد بن عبدالقادر طاهر، ومن جانب مكتبة الملك عبدالعزيز العامة: مديرها العام الدكتور بندر بن عبدالله المبارك.

وأوضح الدكتور المبارك أن الاتفاقية تأتي في سياق اهتمام المكتبة بالتواصل والتفاعل مع مختلف المنابر والمؤسسات والجمعيات الثقافية والاجتماعية داخل المملكة وخارجها؛ لتوسيع آفاق العمل الثقافي وإيصال مختلف الوسائط التثقيفية والمعرفية التي ترتكز عليها المكتبة؛ كالكتب والإصدارات والمطبوعات المتنوعة البحثية والمعرفية والكتب الخاصة بثقافة الطفل والناشئة.

ويُضاف إلى ذلك توفير المنابر ومنصات التواصل والوسائط التقنية والتفاعل الثقافي الممكنة لتعزيز العمل الثقافي المشترك، وتوسيع دوائر الوصول إلى القارئ العام، وخاصة أن واحة الملك سلمان للعلوم تعمل على نشر عناصر الثقافة عبر رؤية التعليم والتعلم من خلال الترفيه؛ مما يوسع من الوصول إلى شرائح متعددة في المجتمع السعودي.

وتعمل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة التي تأسست في العام 1985م بمختلف فروعها في الداخل والخارج، على نشر المعرفة والثقافة وتوفير مصادر المعرفة، وتيسير استخدامها وإتاحتها لخدمة المجتمع من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض، ودعم البحث العلمي والتأليف والنشر، وتوفير خدمات المعلومات وتنمية ثقافة الطفل.

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مكتبة "عبدالعزيز العامة" توقع مذكرة تعاون مع واحة الملك سلمان للعلوم
سبق

وقَّعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وواحة الملك سلمان للعلوم بمقرها بالرياض، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك في مجال الثقافة وتنمية المجتمع معرفيًا عبر عدة برامج مشتركة.

وبناء على مذكرة التفاهم تخصص الواحة مكانًا مناسبًا داخل مبنى الواحة لإقامة فعاليات وأنشطة للطفل، وتتعاون المكتبة مع مركز الحضانات العلمية في الواحة بتقديم تحدٍ أو أكثر سنويًّا، وقابل للتنفيذ للشابات والشباب المستهدفين.

كما تتضمن مذكرة التفاهم جملة من المشاريع المشتركة تتمثل في المشاركة والمساهمة في وضع خطة شاملة للبرامج المشتركة، واستحداث برامج وفعاليات تنمي حب القراءة لدى النشء، وتبادل الخبرات والكفاءات للعاملين لدى الطرفين.

وقد وقع الاتفاقية من جانب واحة الملك سلمان للعلوم: المشرف العام د. خالد بن عبدالقادر طاهر، ومن جانب مكتبة الملك عبدالعزيز العامة: مديرها العام الدكتور بندر بن عبدالله المبارك.

وأوضح الدكتور المبارك أن الاتفاقية تأتي في سياق اهتمام المكتبة بالتواصل والتفاعل مع مختلف المنابر والمؤسسات والجمعيات الثقافية والاجتماعية داخل المملكة وخارجها؛ لتوسيع آفاق العمل الثقافي وإيصال مختلف الوسائط التثقيفية والمعرفية التي ترتكز عليها المكتبة؛ كالكتب والإصدارات والمطبوعات المتنوعة البحثية والمعرفية والكتب الخاصة بثقافة الطفل والناشئة.

ويُضاف إلى ذلك توفير المنابر ومنصات التواصل والوسائط التقنية والتفاعل الثقافي الممكنة لتعزيز العمل الثقافي المشترك، وتوسيع دوائر الوصول إلى القارئ العام، وخاصة أن واحة الملك سلمان للعلوم تعمل على نشر عناصر الثقافة عبر رؤية التعليم والتعلم من خلال الترفيه؛ مما يوسع من الوصول إلى شرائح متعددة في المجتمع السعودي.

وتعمل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة التي تأسست في العام 1985م بمختلف فروعها في الداخل والخارج، على نشر المعرفة والثقافة وتوفير مصادر المعرفة، وتيسير استخدامها وإتاحتها لخدمة المجتمع من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض، ودعم البحث العلمي والتأليف والنشر، وتوفير خدمات المعلومات وتنمية ثقافة الطفل.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
10:24 PM

مكتبة "عبدالعزيز العامة" توقع مذكرة تعاون مع واحة الملك سلمان للعلوم

من أجل تنمية القراءة وتحفيز روح الابتكار والإبداع وتبادل الخبرات والكفاءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقَّعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وواحة الملك سلمان للعلوم بمقرها بالرياض، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك في مجال الثقافة وتنمية المجتمع معرفيًا عبر عدة برامج مشتركة.

وبناء على مذكرة التفاهم تخصص الواحة مكانًا مناسبًا داخل مبنى الواحة لإقامة فعاليات وأنشطة للطفل، وتتعاون المكتبة مع مركز الحضانات العلمية في الواحة بتقديم تحدٍ أو أكثر سنويًّا، وقابل للتنفيذ للشابات والشباب المستهدفين.

كما تتضمن مذكرة التفاهم جملة من المشاريع المشتركة تتمثل في المشاركة والمساهمة في وضع خطة شاملة للبرامج المشتركة، واستحداث برامج وفعاليات تنمي حب القراءة لدى النشء، وتبادل الخبرات والكفاءات للعاملين لدى الطرفين.

وقد وقع الاتفاقية من جانب واحة الملك سلمان للعلوم: المشرف العام د. خالد بن عبدالقادر طاهر، ومن جانب مكتبة الملك عبدالعزيز العامة: مديرها العام الدكتور بندر بن عبدالله المبارك.

وأوضح الدكتور المبارك أن الاتفاقية تأتي في سياق اهتمام المكتبة بالتواصل والتفاعل مع مختلف المنابر والمؤسسات والجمعيات الثقافية والاجتماعية داخل المملكة وخارجها؛ لتوسيع آفاق العمل الثقافي وإيصال مختلف الوسائط التثقيفية والمعرفية التي ترتكز عليها المكتبة؛ كالكتب والإصدارات والمطبوعات المتنوعة البحثية والمعرفية والكتب الخاصة بثقافة الطفل والناشئة.

ويُضاف إلى ذلك توفير المنابر ومنصات التواصل والوسائط التقنية والتفاعل الثقافي الممكنة لتعزيز العمل الثقافي المشترك، وتوسيع دوائر الوصول إلى القارئ العام، وخاصة أن واحة الملك سلمان للعلوم تعمل على نشر عناصر الثقافة عبر رؤية التعليم والتعلم من خلال الترفيه؛ مما يوسع من الوصول إلى شرائح متعددة في المجتمع السعودي.

وتعمل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة التي تأسست في العام 1985م بمختلف فروعها في الداخل والخارج، على نشر المعرفة والثقافة وتوفير مصادر المعرفة، وتيسير استخدامها وإتاحتها لخدمة المجتمع من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض، ودعم البحث العلمي والتأليف والنشر، وتوفير خدمات المعلومات وتنمية ثقافة الطفل.

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