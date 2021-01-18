النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العيادات المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين تواصل خدماتها العلاجية

ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال شهر ديسمبر 2020م في قسم الطوارئ 216 مستفيداً، وعيادة الباطنية 378 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 230 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 44 مريضاً.

كما صُرفت الأدوية لـ 691 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 247 مريضاً، كما نفذت 26 نشاطاً للتخلص من النفايات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العيادات المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين تواصل خدماتها العلاجية
سبق

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال شهر ديسمبر 2020م في قسم الطوارئ 216 مستفيداً، وعيادة الباطنية 378 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 230 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 44 مريضاً.

كما صُرفت الأدوية لـ 691 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 247 مريضاً، كما نفذت 26 نشاطاً للتخلص من النفايات.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
05:51 PM
اخر تعديل
18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
06:28 PM

العيادات المتنقلة في مخيم وعلان للنازحين تواصل خدماتها العلاجية

ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
87

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال شهر ديسمبر 2020م في قسم الطوارئ 216 مستفيداً، وعيادة الباطنية 378 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 230 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 44 مريضاً.

كما صُرفت الأدوية لـ 691 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 247 مريضاً، كما نفذت 26 نشاطاً للتخلص من النفايات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,429
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,827
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,841

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة