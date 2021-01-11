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فتح 25 قضية إرهاب بعد اقتحام الكونجرس.. والبنتاغون يتحرك

كرو: تم العثور على بنادق طويلة وقنابل حارقة وعبوات ناسفة

قال وزير الجيش الأمريكي رايان مكارثي لنائب ديمقراطي، الأحد، إنه تم فتح ما لا يقل عن 25 قضية إرهاب محلية؛ نتيجة هجوم أنصار الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، على مبنى الكونجرس.

وذكرت وزارة العدل أيضًا أن رجلين آخرين اعتُقِلا لصلتهما بأعمال الشغب يوم الأربعاء.

وقال عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب النائب جيسون كرو، أن مكارثي أبلغه بأن وزارة الدفاع (البنتاغون) كانت على دراية بمزيد من التهديدات المحتملة التي يشكلها الإرهابيون المحتملون في الأيام التي تسبق تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

وقال "كرو" في ملخص مكالمته مع مكارثي: "تم العثور على بنادق طويلة وقنابل حارقة وعبوات ناسفة؛ مما يشير إلى تفادي كارثة أكبر بصعوبة".

وأكد مكارثي له أن وزارة الدفاع تعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية لتنسيق الاستعدادات الأمنية.

اقتحام الكونجرس

ووفق "سكاي نيوز"، أظهرت مقاطع فيديو عددًا من أنصار ترامب وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونجرس.

وتم إغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله؛ فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار ترامب والشرطة.

وأذيع إعلان بذلك داخل المبنى أثناء اجتماع النواب؛ للتصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة.. وبسبب "تهديد أمني خارجي" منع دخول أو خروج أي شخص من مجمع الكابيتول؛ بحسب الإعلان.

وعمّت الفوضى مبنى الكونجرس بعد ما كرر ترامب خلال حديثه أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض، مزاعمه التي لا سَنَد لها بسرقة الانتخابات منه بسبب تزوير ومخالفات على نطاق واسع.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فتح 25 قضية إرهاب بعد اقتحام الكونجرس.. والبنتاغون يتحرك
سبق

قال وزير الجيش الأمريكي رايان مكارثي لنائب ديمقراطي، الأحد، إنه تم فتح ما لا يقل عن 25 قضية إرهاب محلية؛ نتيجة هجوم أنصار الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، على مبنى الكونجرس.

وذكرت وزارة العدل أيضًا أن رجلين آخرين اعتُقِلا لصلتهما بأعمال الشغب يوم الأربعاء.

وقال عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب النائب جيسون كرو، أن مكارثي أبلغه بأن وزارة الدفاع (البنتاغون) كانت على دراية بمزيد من التهديدات المحتملة التي يشكلها الإرهابيون المحتملون في الأيام التي تسبق تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

وقال "كرو" في ملخص مكالمته مع مكارثي: "تم العثور على بنادق طويلة وقنابل حارقة وعبوات ناسفة؛ مما يشير إلى تفادي كارثة أكبر بصعوبة".

وأكد مكارثي له أن وزارة الدفاع تعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية لتنسيق الاستعدادات الأمنية.

اقتحام الكونجرس

ووفق "سكاي نيوز"، أظهرت مقاطع فيديو عددًا من أنصار ترامب وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونجرس.

وتم إغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله؛ فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار ترامب والشرطة.

وأذيع إعلان بذلك داخل المبنى أثناء اجتماع النواب؛ للتصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة.. وبسبب "تهديد أمني خارجي" منع دخول أو خروج أي شخص من مجمع الكابيتول؛ بحسب الإعلان.

وعمّت الفوضى مبنى الكونجرس بعد ما كرر ترامب خلال حديثه أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض، مزاعمه التي لا سَنَد لها بسرقة الانتخابات منه بسبب تزوير ومخالفات على نطاق واسع.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
08:47 AM

فتح 25 قضية إرهاب بعد اقتحام الكونجرس.. والبنتاغون يتحرك

كرو: تم العثور على بنادق طويلة وقنابل حارقة وعبوات ناسفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الجيش الأمريكي رايان مكارثي لنائب ديمقراطي، الأحد، إنه تم فتح ما لا يقل عن 25 قضية إرهاب محلية؛ نتيجة هجوم أنصار الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، على مبنى الكونجرس.

وذكرت وزارة العدل أيضًا أن رجلين آخرين اعتُقِلا لصلتهما بأعمال الشغب يوم الأربعاء.

وقال عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب النائب جيسون كرو، أن مكارثي أبلغه بأن وزارة الدفاع (البنتاغون) كانت على دراية بمزيد من التهديدات المحتملة التي يشكلها الإرهابيون المحتملون في الأيام التي تسبق تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

وقال "كرو" في ملخص مكالمته مع مكارثي: "تم العثور على بنادق طويلة وقنابل حارقة وعبوات ناسفة؛ مما يشير إلى تفادي كارثة أكبر بصعوبة".

وأكد مكارثي له أن وزارة الدفاع تعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية لتنسيق الاستعدادات الأمنية.

اقتحام الكونجرس

ووفق "سكاي نيوز"، أظهرت مقاطع فيديو عددًا من أنصار ترامب وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونجرس.

وتم إغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله؛ فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار ترامب والشرطة.

وأذيع إعلان بذلك داخل المبنى أثناء اجتماع النواب؛ للتصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة.. وبسبب "تهديد أمني خارجي" منع دخول أو خروج أي شخص من مجمع الكابيتول؛ بحسب الإعلان.

وعمّت الفوضى مبنى الكونجرس بعد ما كرر ترامب خلال حديثه أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض، مزاعمه التي لا سَنَد لها بسرقة الانتخابات منه بسبب تزوير ومخالفات على نطاق واسع.

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