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رئاسة المسجد النبوي: أكثر من 80 لترًا يوميًّا وأكثر من 20 جهازًا للتعقيم

بأجهزة البخار الجاف وتعمل على تقليل انتشار العدوى من خلال تنقية الهواء والأسطح

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عمليات التعقيم في المسجد النبوي من خلال إدارة تطوير إدارة المسجد النبوي، عبر أجهزة البخار الجاف؛ حيث يعمل الجهاز على تقليل انتشار العدوى من خلال تنقية الهواء والأسطح في آن واحد بكفاءة وسرعة.

وأوضحت أن أجهزة التنقية تستخدم قرابة 80 لترًا يوميًّا، وهي توفر الجهد للوصول إلى الأماكن المختلفة في المسجد النبوي؛ لضمان التعقيم وتنقية الهواء، وهي أفضل من أجهزة الرش التي تسبب تراكم المياه، علمًا بأنها خالية من العطور أو أي مواد حافظة أخرى، وهي آمنة وذات كفاءة وجودة عالية وهي صديقة للبيئة ولا تؤثر على البشر.

وأضافت أن العاملين تلقوا دورات تدريبية للتعامل مع هذه الأجهزة، وهي يسيرة الاستعمال، وهي تُستخدم فقط داخل أروقة المسجد النبوي، ولا تستخدم في الساحات.

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رئاسة المسجد النبوي: أكثر من 80 لترًا يوميًّا وأكثر من 20 جهازًا للتعقيم
سبق

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عمليات التعقيم في المسجد النبوي من خلال إدارة تطوير إدارة المسجد النبوي، عبر أجهزة البخار الجاف؛ حيث يعمل الجهاز على تقليل انتشار العدوى من خلال تنقية الهواء والأسطح في آن واحد بكفاءة وسرعة.

وأوضحت أن أجهزة التنقية تستخدم قرابة 80 لترًا يوميًّا، وهي توفر الجهد للوصول إلى الأماكن المختلفة في المسجد النبوي؛ لضمان التعقيم وتنقية الهواء، وهي أفضل من أجهزة الرش التي تسبب تراكم المياه، علمًا بأنها خالية من العطور أو أي مواد حافظة أخرى، وهي آمنة وذات كفاءة وجودة عالية وهي صديقة للبيئة ولا تؤثر على البشر.

وأضافت أن العاملين تلقوا دورات تدريبية للتعامل مع هذه الأجهزة، وهي يسيرة الاستعمال، وهي تُستخدم فقط داخل أروقة المسجد النبوي، ولا تستخدم في الساحات.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
03:27 PM

رئاسة المسجد النبوي: أكثر من 80 لترًا يوميًّا وأكثر من 20 جهازًا للتعقيم

بأجهزة البخار الجاف وتعمل على تقليل انتشار العدوى من خلال تنقية الهواء والأسطح

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عمليات التعقيم في المسجد النبوي من خلال إدارة تطوير إدارة المسجد النبوي، عبر أجهزة البخار الجاف؛ حيث يعمل الجهاز على تقليل انتشار العدوى من خلال تنقية الهواء والأسطح في آن واحد بكفاءة وسرعة.

وأوضحت أن أجهزة التنقية تستخدم قرابة 80 لترًا يوميًّا، وهي توفر الجهد للوصول إلى الأماكن المختلفة في المسجد النبوي؛ لضمان التعقيم وتنقية الهواء، وهي أفضل من أجهزة الرش التي تسبب تراكم المياه، علمًا بأنها خالية من العطور أو أي مواد حافظة أخرى، وهي آمنة وذات كفاءة وجودة عالية وهي صديقة للبيئة ولا تؤثر على البشر.

وأضافت أن العاملين تلقوا دورات تدريبية للتعامل مع هذه الأجهزة، وهي يسيرة الاستعمال، وهي تُستخدم فقط داخل أروقة المسجد النبوي، ولا تستخدم في الساحات.

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142 مليون ..

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