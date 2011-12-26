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جامعة شقراء تبدأ غدًا برنامجًا تدريبيًا لتعليم مبادئ اللغة الصينية

ضمن مبادرة "ترجمان" لتعليم المجتمع لغات عدة

أعلنت جامعة شقراء، عن برنامج تدريبي لمدة أسبوعين لتعليم مبادئ اللغة الصينية بعنوان: "أساسيات تعلم اللغة الصينية'.

وأتاحت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة، بالتعاون مع عمادة السنة التحضيرية، التسجيل في البرنامج لجميع أفراد المجتمع.

ومن المقرر أن يقدم الدورة الدكتور طلال الشراري، لمدة أسبوعين، تبدأ غدًا الأحد 12/ 5، وحتى الخميس 23/5/1442هـ.

ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي باللغة الصينية وتعلم مبادئها الأساسية، حيث ستتناول محاور الدورة الرموز الصينية "دلالتها، أنواعها، طريقة كتابتها، بعض قواعد اللغة الصينية (الضمائر، بنية الجملة)".

ويأتي هذا البرنامج حرصًا من جامعة شقراء، على خدمة المجتمع وتنمية وتأهيل الكوادر البشرية، وبإشراف وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وتقدمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، تحت مسمى مبادرة "ترجمان".

وانطلقت المبادرة منذ أسابيع عدة، لنشر الوعي بأهمية تعلم اللغات الأخرى إضافة إلى اللغة الأم.

كما تهدف إلى تمكين المتدرب من تعلم اللغات الأخرى كـ"اللغة العربية للناطقين بغيرها، واللغة الإنجليزية، اللغة الصينية، واللغة الفرنسية"، بدءًا من تعلم أساسيات اللغة إلى التمكن من اللغة.

وتحرص المبادرة إلى إكساب المتدرب مهارات اللغات التي يتطلبها التعليم العالي وسوق العمل، وتشمل عددًا من الدورات التدريبية يقدمها أعضاء هيئة التدريس المؤهلون.

يذكر أن التسجيل في الدورة سيكون عبر الباركورد المبين في الصورة المرفقه، مع دفع رسوم رمزية 300 ريال، على أن يتم إرسال سند السداد عبر الإيميل ( twshops@su.edu.sa ).

جامعة شقراء اللغة الصينية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة شقراء تبدأ غدًا برنامجًا تدريبيًا لتعليم مبادئ اللغة الصينية
سبق

أعلنت جامعة شقراء، عن برنامج تدريبي لمدة أسبوعين لتعليم مبادئ اللغة الصينية بعنوان: "أساسيات تعلم اللغة الصينية'.

وأتاحت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة، بالتعاون مع عمادة السنة التحضيرية، التسجيل في البرنامج لجميع أفراد المجتمع.

ومن المقرر أن يقدم الدورة الدكتور طلال الشراري، لمدة أسبوعين، تبدأ غدًا الأحد 12/ 5، وحتى الخميس 23/5/1442هـ.

ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي باللغة الصينية وتعلم مبادئها الأساسية، حيث ستتناول محاور الدورة الرموز الصينية "دلالتها، أنواعها، طريقة كتابتها، بعض قواعد اللغة الصينية (الضمائر، بنية الجملة)".

ويأتي هذا البرنامج حرصًا من جامعة شقراء، على خدمة المجتمع وتنمية وتأهيل الكوادر البشرية، وبإشراف وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وتقدمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، تحت مسمى مبادرة "ترجمان".

وانطلقت المبادرة منذ أسابيع عدة، لنشر الوعي بأهمية تعلم اللغات الأخرى إضافة إلى اللغة الأم.

كما تهدف إلى تمكين المتدرب من تعلم اللغات الأخرى كـ"اللغة العربية للناطقين بغيرها، واللغة الإنجليزية، اللغة الصينية، واللغة الفرنسية"، بدءًا من تعلم أساسيات اللغة إلى التمكن من اللغة.

وتحرص المبادرة إلى إكساب المتدرب مهارات اللغات التي يتطلبها التعليم العالي وسوق العمل، وتشمل عددًا من الدورات التدريبية يقدمها أعضاء هيئة التدريس المؤهلون.

يذكر أن التسجيل في الدورة سيكون عبر الباركورد المبين في الصورة المرفقه، مع دفع رسوم رمزية 300 ريال، على أن يتم إرسال سند السداد عبر الإيميل ( twshops@su.edu.sa ).

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
05:18 PM

جامعة شقراء تبدأ غدًا برنامجًا تدريبيًا لتعليم مبادئ اللغة الصينية

ضمن مبادرة "ترجمان" لتعليم المجتمع لغات عدة

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فلاح الجوفان - الرياض
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أعلنت جامعة شقراء، عن برنامج تدريبي لمدة أسبوعين لتعليم مبادئ اللغة الصينية بعنوان: "أساسيات تعلم اللغة الصينية'.

وأتاحت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة، بالتعاون مع عمادة السنة التحضيرية، التسجيل في البرنامج لجميع أفراد المجتمع.

ومن المقرر أن يقدم الدورة الدكتور طلال الشراري، لمدة أسبوعين، تبدأ غدًا الأحد 12/ 5، وحتى الخميس 23/5/1442هـ.

ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي باللغة الصينية وتعلم مبادئها الأساسية، حيث ستتناول محاور الدورة الرموز الصينية "دلالتها، أنواعها، طريقة كتابتها، بعض قواعد اللغة الصينية (الضمائر، بنية الجملة)".

ويأتي هذا البرنامج حرصًا من جامعة شقراء، على خدمة المجتمع وتنمية وتأهيل الكوادر البشرية، وبإشراف وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وتقدمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، تحت مسمى مبادرة "ترجمان".

وانطلقت المبادرة منذ أسابيع عدة، لنشر الوعي بأهمية تعلم اللغات الأخرى إضافة إلى اللغة الأم.

كما تهدف إلى تمكين المتدرب من تعلم اللغات الأخرى كـ"اللغة العربية للناطقين بغيرها، واللغة الإنجليزية، اللغة الصينية، واللغة الفرنسية"، بدءًا من تعلم أساسيات اللغة إلى التمكن من اللغة.

وتحرص المبادرة إلى إكساب المتدرب مهارات اللغات التي يتطلبها التعليم العالي وسوق العمل، وتشمل عددًا من الدورات التدريبية يقدمها أعضاء هيئة التدريس المؤهلون.

يذكر أن التسجيل في الدورة سيكون عبر الباركورد المبين في الصورة المرفقه، مع دفع رسوم رمزية 300 ريال، على أن يتم إرسال سند السداد عبر الإيميل ( twshops@su.edu.sa ).

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