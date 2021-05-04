هذه أنواعها.. "التجارة" تستدعي 523 مركبة لخلل في الإطارات
قالت: لاحتمالية تعرضها لفقدان الهواء المفاجئ أو تلف في المداس
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 523 مركبة من ماركة GMC وشفروليه، وفورد، موديل 2018- 2020؛ لاحتمالية تعرض الإطارات لفقدان الهواء المفاجئ أو تلف في المداس، قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة؛ مما يزيد خطر وقوع حادث.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إن الاستدعاء يشمل 58 مركبة من ماركةGMC" Acadia" موديل 2019/ 2020، و68 مركبة من ماركة GMC" Sierra" موديل 2018، و184 مركبة من ماركة فورد F-150، موديل 2018، و200 مركبة من ماركو فورد Silverado موديل 2018.
وطالبت الوزارة بالتواصل مع الشركات للفحص واستبدال الإطارات المشمولة مجانًا.
هذه أنواعها.. "التجارة" تستدعي 523 مركبة لخلل في الإطارات
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-05-04
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 523 مركبة من ماركة GMC وشفروليه، وفورد، موديل 2018- 2020؛ لاحتمالية تعرض الإطارات لفقدان الهواء المفاجئ أو تلف في المداس، قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة؛ مما يزيد خطر وقوع حادث.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إن الاستدعاء يشمل 58 مركبة من ماركةGMC" Acadia" موديل 2019/ 2020، و68 مركبة من ماركة GMC" Sierra" موديل 2018، و184 مركبة من ماركة فورد F-150، موديل 2018، و200 مركبة من ماركو فورد Silverado موديل 2018.
وطالبت الوزارة بالتواصل مع الشركات للفحص واستبدال الإطارات المشمولة مجانًا.
04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
07:17 PM
هذه أنواعها.. "التجارة" تستدعي 523 مركبة لخلل في الإطارات
قالت: لاحتمالية تعرضها لفقدان الهواء المفاجئ أو تلف في المداس
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 523 مركبة من ماركة GMC وشفروليه، وفورد، موديل 2018- 2020؛ لاحتمالية تعرض الإطارات لفقدان الهواء المفاجئ أو تلف في المداس، قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة؛ مما يزيد خطر وقوع حادث.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إن الاستدعاء يشمل 58 مركبة من ماركةGMC" Acadia" موديل 2019/ 2020، و68 مركبة من ماركة GMC" Sierra" موديل 2018، و184 مركبة من ماركة فورد F-150، موديل 2018، و200 مركبة من ماركو فورد Silverado موديل 2018.
وطالبت الوزارة بالتواصل مع الشركات للفحص واستبدال الإطارات المشمولة مجانًا.