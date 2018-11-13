"طيران ناس" أول مشغل سعودي يتسلم طائرات A320neo

تمثّل الجيل الجديد ضمن فئاتها وتعزز الكفاءة وراحة المسافرين

باشرت "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، استلام أولى طائرات A320neo الـ٨٠، استناداً إلى اتفاقية تم توقيعها في يناير من عام ٢٠١٧ تشمل جدول تسليم بين العامين ٢٠١٨ و٢٠٢٦.

وبهذا يكون طيران ناس أول مشغل في السعودية يضم طائرة A320neo ضمن أسطوله؛ فيما تشغل الناقلة حالياً ٣٠ طائرة من طراز A320ceo.

وسيتم تزويد طائرة A320neo بمحركاتCFM LEAP-1A. وستسهم الطائرة التي تمثل الجيل الجديد ضمن فئتها، في خطط نمو "طيران ناس" الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ومستوى راحة المسافرين.

وتعتبر المملكة أكبر سوق للسفر الداخلي على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ومنذ إطلاق عملياتها في عام ٢٠٠٧، وضعت "طيران ناس" خططاً طموحة لتطوير أسطولها وزيادة قدرتها الاستيعابية للركاب. ونقلت "طيران ناس" على متن أسطولها ٦.٤ مليون مسافر في العام ٢٠١٧؛ بينما تجاوز مسافروها في النصف الأول من العام ٢٠١٨ ثلاثة ملايين مسافر.

وتعتبر عائلة طائرات A320neo الأكثر مبيعاً في العالم ضمن فئة الطائرات أحادية الممر؛ حيث تَلَقّت أكثر من ٦٢٠٠ طلب من قِبَل أكثر من ١٠٠ زبون حول العالم منذ إطلاقها في عام ٢٠١٠.

وتضم عائلة طائرات A320neo، أحدث تكنولوجيا الطيران؛ كخيار المحرك الجديد، وكذلك أجنحة أكثر امتداداً تعتمد تقنية شاركلتس Sharklets؛ مما يسهم في توفير استهلاك الوقود بما لا يقل عن ١٥% و٢٠% مع حلول العام ٢٠٢٠. كما تمتاز بالابتكارات ضمن مقصورتها، وأدائها البيئي المتمثل في الحد من الضوضاء بمعدل يقارب ٥٠% مقارنة بالجيل السابق.