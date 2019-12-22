النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الرياض عن واقعة "السوداني والنمر": ألقى بنفسه وطلقتان أنهتا المشهد

قالت: استخدم حبلاً أحضره معه سلفاً وادّعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات

أصدرت أمانة الرياض، اليوم، بياناً حول الفيديو المتداول لحادثة حديقة الحيوان بالملز، كاشفة أن الزائر ألقى بنفسه داخل حديقة النمر بحبل أحضره معه سلفاً، وتم تخدير النمر بطلقتين، وإسعافه، موضحة أنه ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة.

تفصيلاً، قالت أمانة الرياض: إنه في الساعة العاشرة والنصف صباح أمس السبت أثناء تأدية الحراسات الأمنية مهام عملهم، ألقى أحد الزوار بنفسه داخل حديقة النمر البنغالي، مستخدماً حبلاً أحضره معه سلفاً، ونزل به للأسفل، فهاجمته أنثى النمر، وتم إبلاغ إدارة الحديقة من قبل الحراسات، مما استوجب تدخل فريق العمل بإطلاق طلقتين مخدرتين على النمر، وتم إخراج الزائر سوداني الجنسية بعد تعرضه لجروح.

وتابعت: تم تقديم الإسعافات له حتى وصول الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والأدلة الجنائية، ونُقِل المصاب لمدينة الملك سعود الطبية، وعند سؤاله عن سبب ذلك ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة.

أمانة الرياض حديقة الحيوان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الرياض عن واقعة "السوداني والنمر": ألقى بنفسه وطلقتان أنهتا المشهد
سبق

أصدرت أمانة الرياض، اليوم، بياناً حول الفيديو المتداول لحادثة حديقة الحيوان بالملز، كاشفة أن الزائر ألقى بنفسه داخل حديقة النمر بحبل أحضره معه سلفاً، وتم تخدير النمر بطلقتين، وإسعافه، موضحة أنه ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة.

تفصيلاً، قالت أمانة الرياض: إنه في الساعة العاشرة والنصف صباح أمس السبت أثناء تأدية الحراسات الأمنية مهام عملهم، ألقى أحد الزوار بنفسه داخل حديقة النمر البنغالي، مستخدماً حبلاً أحضره معه سلفاً، ونزل به للأسفل، فهاجمته أنثى النمر، وتم إبلاغ إدارة الحديقة من قبل الحراسات، مما استوجب تدخل فريق العمل بإطلاق طلقتين مخدرتين على النمر، وتم إخراج الزائر سوداني الجنسية بعد تعرضه لجروح.

وتابعت: تم تقديم الإسعافات له حتى وصول الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والأدلة الجنائية، ونُقِل المصاب لمدينة الملك سعود الطبية، وعند سؤاله عن سبب ذلك ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
04:07 PM

أمانة الرياض عن واقعة "السوداني والنمر": ألقى بنفسه وطلقتان أنهتا المشهد

قالت: استخدم حبلاً أحضره معه سلفاً وادّعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,122

أصدرت أمانة الرياض، اليوم، بياناً حول الفيديو المتداول لحادثة حديقة الحيوان بالملز، كاشفة أن الزائر ألقى بنفسه داخل حديقة النمر بحبل أحضره معه سلفاً، وتم تخدير النمر بطلقتين، وإسعافه، موضحة أنه ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة.

تفصيلاً، قالت أمانة الرياض: إنه في الساعة العاشرة والنصف صباح أمس السبت أثناء تأدية الحراسات الأمنية مهام عملهم، ألقى أحد الزوار بنفسه داخل حديقة النمر البنغالي، مستخدماً حبلاً أحضره معه سلفاً، ونزل به للأسفل، فهاجمته أنثى النمر، وتم إبلاغ إدارة الحديقة من قبل الحراسات، مما استوجب تدخل فريق العمل بإطلاق طلقتين مخدرتين على النمر، وتم إخراج الزائر سوداني الجنسية بعد تعرضه لجروح.

وتابعت: تم تقديم الإسعافات له حتى وصول الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والأدلة الجنائية، ونُقِل المصاب لمدينة الملك سعود الطبية، وعند سؤاله عن سبب ذلك ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,607
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,386
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,764
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,230

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة