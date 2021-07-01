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"أدبي الأحساء" ينظم دورة في بناء الشخصية القوية والمؤثرة

ضمن برامجه الحضورية وتُقام في مقر النادي مساء غد الخميس

ينظم نادي الأحساء الأدبي دورة في "بناء الشخصية القوية والمؤثرة" والتسجيل متاح للشباب والشابات وتُقام هذه الدورة في مقر النادي مساء غدٍ الخميس، عند الساعة السادسة مساء وتستمر حتى التاسعة. وتقدمها المدربة الشابة منيرة السعيد، وهي باحثة ومدربة وخبيرة في تطوير الذات.

وتأتي هذه الدورة ضمن برامج أدبي الأحساء الحضورية ، وشدد النادي على ضرورة تفعيل تطبيق توكلنا والالتزام بالاشتراطات الصحية حرصًا على صحة وسلامة الجميع وسيكون رابط التسجيل متاحًا عبر تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية.

يُشار إلى أن أدبي الأحساء قد حول ٣٠٪؜ من برامجه وأنشطته إلى حضورية في مقر النادي.

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"أدبي الأحساء" ينظم دورة في بناء الشخصية القوية والمؤثرة
سبق

ينظم نادي الأحساء الأدبي دورة في "بناء الشخصية القوية والمؤثرة" والتسجيل متاح للشباب والشابات وتُقام هذه الدورة في مقر النادي مساء غدٍ الخميس، عند الساعة السادسة مساء وتستمر حتى التاسعة. وتقدمها المدربة الشابة منيرة السعيد، وهي باحثة ومدربة وخبيرة في تطوير الذات.

وتأتي هذه الدورة ضمن برامج أدبي الأحساء الحضورية ، وشدد النادي على ضرورة تفعيل تطبيق توكلنا والالتزام بالاشتراطات الصحية حرصًا على صحة وسلامة الجميع وسيكون رابط التسجيل متاحًا عبر تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية.

يُشار إلى أن أدبي الأحساء قد حول ٣٠٪؜ من برامجه وأنشطته إلى حضورية في مقر النادي.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
12:07 AM

"أدبي الأحساء" ينظم دورة في بناء الشخصية القوية والمؤثرة

ضمن برامجه الحضورية وتُقام في مقر النادي مساء غد الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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ينظم نادي الأحساء الأدبي دورة في "بناء الشخصية القوية والمؤثرة" والتسجيل متاح للشباب والشابات وتُقام هذه الدورة في مقر النادي مساء غدٍ الخميس، عند الساعة السادسة مساء وتستمر حتى التاسعة. وتقدمها المدربة الشابة منيرة السعيد، وهي باحثة ومدربة وخبيرة في تطوير الذات.

وتأتي هذه الدورة ضمن برامج أدبي الأحساء الحضورية ، وشدد النادي على ضرورة تفعيل تطبيق توكلنا والالتزام بالاشتراطات الصحية حرصًا على صحة وسلامة الجميع وسيكون رابط التسجيل متاحًا عبر تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية.

يُشار إلى أن أدبي الأحساء قد حول ٣٠٪؜ من برامجه وأنشطته إلى حضورية في مقر النادي.

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