حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل الطرق السريعة
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، يتضمن أتربةً مثارةً ورياحًا نشطةً وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
حائل
الأرصاد
حالة الطقس
حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-14
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، يتضمن أتربةً مثارةً ورياحًا نشطةً وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
09:55 AM
حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل الطرق السريعة
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، يتضمن أتربةً مثارةً ورياحًا نشطةً وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.