حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل الطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، يتضمن أتربةً مثارةً ورياحًا نشطةً وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.