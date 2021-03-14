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حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل الطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، يتضمن أتربةً مثارةً ورياحًا نشطةً وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

حائل الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، يتضمن أتربةً مثارةً ورياحًا نشطةً وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
09:55 AM

حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل الطرق السريعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، يتضمن أتربةً مثارةً ورياحًا نشطةً وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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