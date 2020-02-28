دوري الأمير "محمد بن سلمان".. "الفيحاء" ينتفض ويضرب "الرائد" بثلاثية

انتهت المباراة التي جمعت الفيحاء بضيفه الرائد بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدف، وذلك في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كان الرائد هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة الـ5 من عمر المباراة عن طريق اللاعب رائد الغامدي قبل أن يتعادل اللاعب نواف الصبحي للفيحاء في الدقيقة الـ43.

ونجح اللاعب جيجي لاعب الفيحاء في تسجيل هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة قبل أن ينجح زميله بالفريق صامويل أوسو في إضافة الهدف الثالث للفريق في الدقيقة الـ79 .

وبتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده للنقطة الـ27 رافعًا مركزه في جدول الترتيب للمركز التاسع، واستقر رصيد الرائد عند النقطة الـ31 في المركز السادس.