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"الفيصل" يمدِّد فترة استقبال مبادرات الأفراد ضمن ملتقى مكة الثقافي

لعشرة أيام.. ولإتاحة الفرصة للمبدعين كافة للمشاركة

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على تمديد فترة استقبال مبادرات الأفراد للتنافس على جوائز الإبداع للمبادرات الفردية ضمن ملتقى مكة الثقافي لعام ١٤٤٢هـ بعنوان "كيف نكون قدوة؟ في العالم الرقمي" لعشرة أيام قادمة؛ إذ تستمر حتى الخامس والعشرين من ربيع الأول الحالي.

ويأتي التمديد حرصًا من أمير منطقة مكة المكرمة على إتاحة الفرصة للمبدعين والمهتمين كافة من أبناء المنطقة للمشاركة في إطار موضوع الملتقى لهذا العام بمبادرات رقمية، تسهم في بناء إنسان المنطقة وتنميتها في ظل تزايد مبادرات الأفراد المتقدمة للملتقى.

وأوضحت أمانة الملتقى أنه سوف يتم هذا العام تقديم مجموعة من الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة للأفراد ومُلاك المبادرات الأكثر تحقيقًا للأثر الإيجابي؛ إذ يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى.

وأضافت: "تأخذ الشروط العامة لجوائز الإبداع للمبادرات الفردية في الاعتبار أن تكون انطلاقة المشاركة من منطقة مكة المكرمة، وارتباطها بشعار ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي، وأن يكون المشارك أو أحد المشاركين على الأقل سعودي الجنسية، وجميع أعضاء الفريق مقيمين في مكة. كما يجوز اشتراك أكثر من شخص في العمل الواحد. ويقتصر حضور البرنامج التدريبي على شخصين كحد أقصى".

وأشارت أمانة الملتقى إلى ضرورة أن تتضمن المبادرة المقدمة إضافة معرفية، تسهم في التقدم التقني، أو تعديل سلوك رقمي، وتعكس فكرة إبداعية، أو تطوير ملحوظ لفكرة سابقة. كما تكون الأولوية للمتقدمين الذين لديهم ابتكار مسجل، أو صدرت لهم براءة اختراع في مجال محدد، أو تم إنتاج نموذج أولي لمنتجهم أو فكرتهم التقنية، وأن يكون المنتج أو الفكرة من إنتاج المتقدم بطلب المشاركة الذي يتعهد بأن الفكرة ملك له، وأنه راعى حقوق الملكية الفكرية، وتسجيل المشاركة والموافقة عليها من قِبل لجنة الفعاليات والبرامج بالملتقى في فترة التسجيل، ورفع التقارير من الجهة القائمة بالمبادرة على موقع (مبادرتي).

وبحسب الأمانة فإن تقديم الجوائز النوعية يهدف لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة ضمن موضوع الملتقى لهذا العام بمنطقة مكة المكرمة؛ إذ تُقدم للجهات والأفراد مُلاك المبادرات الأكثر تحقيقًا للأثر الإيجابي، منها "جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية"، وهي مخصصة للجهات المشاركة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي؛ إذ يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات للملتقى، و"جوائز الإبداع للمبادرات الفردية" مخصصة للمشاركات الفردية كمبادرات تقنية، ويتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى.

وتتضمن جوائز ملتقى مكة الثقافي "جوائز الإبداع لمبادرات المحافظات"، التي تهدف إلى إشراك المحافظات في الحراك الثقافي والتنموي في المنطقة، وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية مدنهم في شتى المجالات. وتشمل الجوائز المبادرات المخصصة لمعالجة مشكلة قائمة في المحافظة، أو وضع حلول لها، أو استجابة لحاجة، أو تطوير يخص تلك المحافظة على وجه التحديد.

وكانت أمانة الملتقى قد أعلنت في وقت سابق فتح بوابة (مبادرتي) لاستقبال مبادرات الأفراد، ودعت الراغبين في المشاركة للاطلاع على دليل الجوائز والشروط، وإلى زيارة موقع ملتقى مكة الإلكتروني، أو من خلال منصة (مبادرتي) الإلكترونية الخاصة باستقبال المبادرات.

أمير مكة الأمير خالد الفيصل ملتقى مكة الثقافي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يمدِّد فترة استقبال مبادرات الأفراد ضمن ملتقى مكة الثقافي
سبق

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على تمديد فترة استقبال مبادرات الأفراد للتنافس على جوائز الإبداع للمبادرات الفردية ضمن ملتقى مكة الثقافي لعام ١٤٤٢هـ بعنوان "كيف نكون قدوة؟ في العالم الرقمي" لعشرة أيام قادمة؛ إذ تستمر حتى الخامس والعشرين من ربيع الأول الحالي.

ويأتي التمديد حرصًا من أمير منطقة مكة المكرمة على إتاحة الفرصة للمبدعين والمهتمين كافة من أبناء المنطقة للمشاركة في إطار موضوع الملتقى لهذا العام بمبادرات رقمية، تسهم في بناء إنسان المنطقة وتنميتها في ظل تزايد مبادرات الأفراد المتقدمة للملتقى.

وأوضحت أمانة الملتقى أنه سوف يتم هذا العام تقديم مجموعة من الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة للأفراد ومُلاك المبادرات الأكثر تحقيقًا للأثر الإيجابي؛ إذ يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى.

وأضافت: "تأخذ الشروط العامة لجوائز الإبداع للمبادرات الفردية في الاعتبار أن تكون انطلاقة المشاركة من منطقة مكة المكرمة، وارتباطها بشعار ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي، وأن يكون المشارك أو أحد المشاركين على الأقل سعودي الجنسية، وجميع أعضاء الفريق مقيمين في مكة. كما يجوز اشتراك أكثر من شخص في العمل الواحد. ويقتصر حضور البرنامج التدريبي على شخصين كحد أقصى".

وأشارت أمانة الملتقى إلى ضرورة أن تتضمن المبادرة المقدمة إضافة معرفية، تسهم في التقدم التقني، أو تعديل سلوك رقمي، وتعكس فكرة إبداعية، أو تطوير ملحوظ لفكرة سابقة. كما تكون الأولوية للمتقدمين الذين لديهم ابتكار مسجل، أو صدرت لهم براءة اختراع في مجال محدد، أو تم إنتاج نموذج أولي لمنتجهم أو فكرتهم التقنية، وأن يكون المنتج أو الفكرة من إنتاج المتقدم بطلب المشاركة الذي يتعهد بأن الفكرة ملك له، وأنه راعى حقوق الملكية الفكرية، وتسجيل المشاركة والموافقة عليها من قِبل لجنة الفعاليات والبرامج بالملتقى في فترة التسجيل، ورفع التقارير من الجهة القائمة بالمبادرة على موقع (مبادرتي).

وبحسب الأمانة فإن تقديم الجوائز النوعية يهدف لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة ضمن موضوع الملتقى لهذا العام بمنطقة مكة المكرمة؛ إذ تُقدم للجهات والأفراد مُلاك المبادرات الأكثر تحقيقًا للأثر الإيجابي، منها "جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية"، وهي مخصصة للجهات المشاركة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي؛ إذ يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات للملتقى، و"جوائز الإبداع للمبادرات الفردية" مخصصة للمشاركات الفردية كمبادرات تقنية، ويتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى.

وتتضمن جوائز ملتقى مكة الثقافي "جوائز الإبداع لمبادرات المحافظات"، التي تهدف إلى إشراك المحافظات في الحراك الثقافي والتنموي في المنطقة، وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية مدنهم في شتى المجالات. وتشمل الجوائز المبادرات المخصصة لمعالجة مشكلة قائمة في المحافظة، أو وضع حلول لها، أو استجابة لحاجة، أو تطوير يخص تلك المحافظة على وجه التحديد.

وكانت أمانة الملتقى قد أعلنت في وقت سابق فتح بوابة (مبادرتي) لاستقبال مبادرات الأفراد، ودعت الراغبين في المشاركة للاطلاع على دليل الجوائز والشروط، وإلى زيارة موقع ملتقى مكة الإلكتروني، أو من خلال منصة (مبادرتي) الإلكترونية الخاصة باستقبال المبادرات.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
09:16 PM

"الفيصل" يمدِّد فترة استقبال مبادرات الأفراد ضمن ملتقى مكة الثقافي

لعشرة أيام.. ولإتاحة الفرصة للمبدعين كافة للمشاركة

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عبدالله الراجحي - جدة
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وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على تمديد فترة استقبال مبادرات الأفراد للتنافس على جوائز الإبداع للمبادرات الفردية ضمن ملتقى مكة الثقافي لعام ١٤٤٢هـ بعنوان "كيف نكون قدوة؟ في العالم الرقمي" لعشرة أيام قادمة؛ إذ تستمر حتى الخامس والعشرين من ربيع الأول الحالي.

ويأتي التمديد حرصًا من أمير منطقة مكة المكرمة على إتاحة الفرصة للمبدعين والمهتمين كافة من أبناء المنطقة للمشاركة في إطار موضوع الملتقى لهذا العام بمبادرات رقمية، تسهم في بناء إنسان المنطقة وتنميتها في ظل تزايد مبادرات الأفراد المتقدمة للملتقى.

وأوضحت أمانة الملتقى أنه سوف يتم هذا العام تقديم مجموعة من الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة للأفراد ومُلاك المبادرات الأكثر تحقيقًا للأثر الإيجابي؛ إذ يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى.

وأضافت: "تأخذ الشروط العامة لجوائز الإبداع للمبادرات الفردية في الاعتبار أن تكون انطلاقة المشاركة من منطقة مكة المكرمة، وارتباطها بشعار ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي، وأن يكون المشارك أو أحد المشاركين على الأقل سعودي الجنسية، وجميع أعضاء الفريق مقيمين في مكة. كما يجوز اشتراك أكثر من شخص في العمل الواحد. ويقتصر حضور البرنامج التدريبي على شخصين كحد أقصى".

وأشارت أمانة الملتقى إلى ضرورة أن تتضمن المبادرة المقدمة إضافة معرفية، تسهم في التقدم التقني، أو تعديل سلوك رقمي، وتعكس فكرة إبداعية، أو تطوير ملحوظ لفكرة سابقة. كما تكون الأولوية للمتقدمين الذين لديهم ابتكار مسجل، أو صدرت لهم براءة اختراع في مجال محدد، أو تم إنتاج نموذج أولي لمنتجهم أو فكرتهم التقنية، وأن يكون المنتج أو الفكرة من إنتاج المتقدم بطلب المشاركة الذي يتعهد بأن الفكرة ملك له، وأنه راعى حقوق الملكية الفكرية، وتسجيل المشاركة والموافقة عليها من قِبل لجنة الفعاليات والبرامج بالملتقى في فترة التسجيل، ورفع التقارير من الجهة القائمة بالمبادرة على موقع (مبادرتي).

وبحسب الأمانة فإن تقديم الجوائز النوعية يهدف لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة ضمن موضوع الملتقى لهذا العام بمنطقة مكة المكرمة؛ إذ تُقدم للجهات والأفراد مُلاك المبادرات الأكثر تحقيقًا للأثر الإيجابي، منها "جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية"، وهي مخصصة للجهات المشاركة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي؛ إذ يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات للملتقى، و"جوائز الإبداع للمبادرات الفردية" مخصصة للمشاركات الفردية كمبادرات تقنية، ويتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى.

وتتضمن جوائز ملتقى مكة الثقافي "جوائز الإبداع لمبادرات المحافظات"، التي تهدف إلى إشراك المحافظات في الحراك الثقافي والتنموي في المنطقة، وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية مدنهم في شتى المجالات. وتشمل الجوائز المبادرات المخصصة لمعالجة مشكلة قائمة في المحافظة، أو وضع حلول لها، أو استجابة لحاجة، أو تطوير يخص تلك المحافظة على وجه التحديد.

وكانت أمانة الملتقى قد أعلنت في وقت سابق فتح بوابة (مبادرتي) لاستقبال مبادرات الأفراد، ودعت الراغبين في المشاركة للاطلاع على دليل الجوائز والشروط، وإلى زيارة موقع ملتقى مكة الإلكتروني، أو من خلال منصة (مبادرتي) الإلكترونية الخاصة باستقبال المبادرات.

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